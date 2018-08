Últimas noticias de España hoy, viernes, 10 de agosto de 2018

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del viernes, 10 de agosto de 2018. La actualidad de hoy viene marcada por el silencio de la Moncloa sobre el fichaje de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, en el Instituto de Empresa. Además, el Gobierno parece que ha abandonado el buenismo en el tema de la inmigración y comienza a tratarla como la crisis que es. Por otro parte, la exhumación de Franco continúa sin fecha estimada.

La mujer de Sánchez logró fichar por el IE presentando como licenciatura un título no oficial

La mujer de Pedro Sánchez falsea como licenciatura un título no oficial para lograr que la fiche el IE. El currículum que Begoña Gómez ha hecho circular desde hace muchos años asegura que es “licenciada en Marketing por la Escuela Superior de Marketing y Negocios y Master en Business Administration (MBA) de ESIC en Dirección de Empresa y Marketing”. Pero lo cierto es que en aquella época ese título no era oficial y, por lo tanto, no es equivalente a una licenciatura.

El PP investigará el convenio del Gobierno con la Fundación que ha fichado a la mujer de Sánchez

El PP investigará el convenio público del Instituto de Empresa (IE) con Casa Árabe llevado a cabo en pleno fichaje de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Quiere analizar lo ocurrido en un convenio que se prorrogó con la institución justo en las fechas previas al anuncio de la incorporación de la esposa de Pedro Sánchez como directiva del Africa Center de la Universidad IE: en concreto, el 20 de junio, cuando, por pura lógica ya se debía estar negociando el fichaje de Gómez como alto cargo del Instituto de Empresa.

Una ex alcaldesa del PSOE dirige la agencia estatal que colaborará con la mujer de Sánchez

La agencia estatal de Cooperación que colaborará con la fundación de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está presidida por Aina Calvo, ex alcaldesa socialista de Palma. La ex regidora se convirtió el pasado 10 de julio vía dedazo(tiene el carné del PSOE y carece de formación diplomática o en Cooperación) en la nueva directora de la AECID. Se da la circunstancia de que este organismo público ya prestó ayuda en 2010 a un proyecto en África en el que participó la nueva fundación privada de la esposa del presidente del Gobierno. Begoña Gómez estará al frente del IE Africa Center.

Los Mossos tienen una lista de personas relacionadas con el 17-A que siguen en libertad

Los Mossos d’Esquadra trabajan con una larga lista de personas que directa o indirectamente habrían colaborado con los atentados yihadistas del 17 de agosto del año pasado en Barcelona y Cambrils. Se trata de una lista con identidades de personas que empezaron a elaborar justo después de los ataques, y que a día de hoy sirve aún como referencia a la policía autonómica para situar sobre el terreno a personas que podrían guardar alguna vinculación con la célula de Ripoll.

Una empresa catalana lanza los preservativos independentistas: Catcondons, ‘els nostres condons’

Hacer el amor mientras se trabaja por la independencia de Cataluña ya es posible. En el delirio separatista, por el cual muchas empresas se están forrando a base de merchandaising, una compañía catalana ha creado los preservativos independentistas, cuyo eslogan es “Els nostres condons” -nuestros condones-.

La evasiva del Gobierno a las víctimas que piden las actas de negociación con ETA: “Tomamos nota”

Las víctimas del terrorismo solicitaron por burofax el pasado 12 de julio al Centro del Memorial de las Víctimas que hiciese públicas las actas de negociación de José Luis Rodríguez Zapatero con la banda terrorista ETA.