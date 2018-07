Zapatero cita a Marx y lo corrige: “La Historia es la explotación de la mujer por el hombre”

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado este lunes que “la Historia de la humanidad” no es “la explotación del hombre por el hombre”, como argumentaba el economista y sociólogo Karl Marx, sino “la explotación de la mujer por el hombre”.

Así lo ha indicado en la conferencia ‘La reducción de la desigualdad y el fin de la pobreza‘, durante los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial. Según Zapatero, el quinto punto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU —igualdad de género— debería ser el primero, ya que el orden de estos objetivos se fijó en función de su importancia.

“Si los Objetivos de Desarrollo son desarrollo y sostenibilidad, es evidente que la discriminación más persistente y más injusta a lo largo de la historia ha sido la dominación de las mujeres por un sistema social dirigido por hombres”, ha señalado el ex presidente del Gobierno.

En concreto, ha indicado que “la Historia de la humanidad no es la Historia de Marx, de la explotación del hombre por el hombre“, sino que “la Historia de la humanidad es la historia de la explotación de la mujer por el hombre” y ha indicado que esto es lo que comparte el liberalismo de la Revolución Francesa y el marxismo.

En este punto, ha indicado que la sociedad española es “la más feminista del mundo” y que, por este motivo, es “un referente en la defensa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan el primer programa global de acción social”, ha añadido.

En su opinión, para lograr la igualdad de género, primero hay que “profundizar” en la cultura, porque “no hay un debate que se gane a favor de la igualdad de género si no hay antes un debate que se gane en los grandes conceptos”, como fue la distinción entre violencia de género y violencia doméstica.

Es una lucha cultural

Además, Zapatero, quien se ha reivindicado como “el primer líder político en España que se declaró feminista”, ha afirmado que “la cultura es el campo en donde habría que hacer más hincapié” en estas políticas.

Asimismo, ha agregado que en “esas batallas conceptuales”, resulta necesario “buscar grandes alianzas” con la cultura, el mundo intelectual y, en definitiva, la universidad, que “es donde se han fecundado los ideales democráticos”.

En este sentido, el ex presidente del Gobierno ha señalado que es “partidario” de la leyes “que apelan al comportamiento voluntario” y no a “las leyes que incentivan o sancionan”. No obstante, también ha reconocido que “algunas de las reformas exigirán sanciones para que se cumplan”.

Además, Zapatero ha señalado que los puntos que se han de abordar para lograr la igualdad de género son tres: combatir la violencia de género, trabajar en el empoderamiento y valorar el trabajo que se realiza.