Presión proetarra a Sánchez: récord de manifestaciones para reclamar la ‘amnistía’ de presos

El anuncio del Gobierno de que acercará a presos de ETA ha agitado las reclamaciones del entorno proetarra hacia una excarcelación.

Hasta seis manifestaciones, según ha podido saber OKDIARIO, se han registrado en el País Vasco y Navarra desde que Pedro Sánchez comunicó que el Ejecutivo empezará a trasladar a los etarras, de manera individualizada y empezando por aquellos que padezcan enfermedades terminales o muy graves, los mayores de 70 años y aquellos que hayan cumplido gran parte de su condena.

El pasado viernes, en Barañáin (Navarra); el sábado, en Ondárroa, San Sebastián y Pamplona; el domingo, en Portugalete (Vizcaya) y este mismo lunes, en Lasarte (Guipúzcoa). En este último caso, la izquierda abertzale convocó la marcha aprovechando la celebración de las fiestas populares.

La presión en favor de beneficios penales para los terroristas ha aumentado de intensidad, alentada por la política del Gobierno. Aunque el Ejecutivo lo ha negado, la reunión, el pasado jueves, entre PNV y PSE-EE acabó con un comunicado conjunto en el que admitían la intención de flexibilizar las “progresiones de grado”, que permitirían, por ejemplo, que los terroristas que actualmente se encuentran en régimen de segundo grado accederían a beneficios penitenciarios. Esta situación permitiría, por ejemplo, disfrutar de un régimen de salidas diario y en fines de semana y una ampliación de permisos, además de abrir la puerta para obtener la libertad condicional.

En ese régimen se encuentran, según informó OKDIARIO, hasta una treintena de presos de la banda. Además, otros 120 solicitaron en los últimos meses el paso del régimen cerrado al segundo grado, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy rechazó esas peticiones.

La ministra portavoz, Isabel Celaá, afirmó el pasado viernes que “el Gobierno no va a excarcelar a presos ni hacer progresión de grados; serán las Juntas de Tratamiento las que determinen cada situación”, destacó. La aseveración, no obstante, no cerró de plano la puerta a una política menos rígida en lo que a presos etarras se refiere. De hecho, el actual delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, sí se mostró en su día partidario de las progresiones, en aras de dar a estos presos una “segunda oportunidad”.

Un centenar de actos de enaltecimiento

Por otro lado, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE) ha informado este lunes de que en los seis primeros meses del año se han contabilizado hasta 99 actos de enaltecimiento del terrorismo, lo que supone un 23% más respecto a los 76 registrados en todo el año pasado.

La organización ha destacado en un comunicado el incremento de actos documentados en 2018 en este espacio habilitado en su página web para registrar todos los actos relacionados con la “radicalización violenta” en el ámbito del terrorismo de ETA.

Este colectivo ha denunciado que “España es el único país de la Unión Europea que permite que se homenajee en las calles a terroristas sanguinarios orgullosos de su pasado, con el riesgo que entraña para las nuevas generaciones”.