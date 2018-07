El Echenique más ruin: aprovecha el nacimiento de los mellizos para hacer demagogia

El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, ha sido duramente criticado por los usuarios de Twitter al usar el nacimiento prematuro de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias “para politizar”.

“A pesar de los miserables que la han intentado destruir para hacer negocio con ella, España sigue teniendo una de las mejores sanidades del mundo”, ha publicado Echenique en su cuenta a raíz del parto de Irene Montero.

A pesar de los miserables que la han intentado destruir para hacer negocio con ella, España sigue teniendo una de las mejores sanidades del mundo. Un abrazo gigante a @Irene_Montero_, a @Pablo_Iglesias_ y a esos dos peques que están en las mejores manos. Mucho amor y mucha fuerza — Pablo Echenique (@pnique) 3 de julio de 2018

El mensaje no ha sentado bien en la comunidad tuitera que no ha tardado en reprocharle que use la delicada situación para “hacer política”.

Hay que ser ruin para hacer política con un tema así. Pero no podemos esperar mucho más de ti. — Tati (@TatilloMc) 3 de julio de 2018

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha dado a luz sobre las nueve de esta mañana en un hospital público madrileño en el que permanece ingresada.

A esta hora Irene Montero se encuentra bien, según han informado fuentes cercanas a Montero, que confirman que los bebes, que han nacido con seis meses de gestación, “están en observación”.

El parto prematuro de la portavoz ha provocado que Echenique publicase un mensaje de apoyo a la pareja en el que no ha olvidado incluir una reivindicación política por la sanidad pública y en contra de la gestión del Partido Popular.

Por ello, los usuarios le han pedido a Echenique que no aproveche la situación para ello.

Coño, Pablo, no hagas política con los hijos de tus amigos. Ten un poco de decencia. — Ateo consecuente (@Ateoconsecuente) July 3, 2018

“No sabes limitarte a dar la enhorabuena a los padres; tienes que vincular la felicitación a la política”, le ha recriminado un usuario.