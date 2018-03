El ‘dandy’ Pablo Iglesias da lecciones de cómo tienen que vestir los líderes de la izquierda

“El tipo que mejor se viste de la derecha se llama Feijóo, que eso lo estudié mucho en Galicia y dices ‘qué cabrón’. Se aleja del modelo pijo que es una cosa que es un error en el PP, cuando van vestidos de pijos, como el vasco este… el Basagoiti. Claro, es que vas vestido como salido del CEU. Hay mucha gente que dice ‘eres un pijo’, entonces, no salgas así”.

Son palabras del ‘dandy’ Pablo Iglesias, en las jornadas ‘Organizando la Resistencia’, celebradas en 2013 y organizadas por las juventudes comunistas.

Por entonces-dos años antes de la aparición de Podemos-Iglesias era un profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense que empezaba a ser conocido por participar en distintas tertulias de televisión.

En la charla, se atreve a dar consejos de imagen, a izquierda y derecha. Sus favoritos son dos. De Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, destaca que “tenía una novia que era de CCOO, que nunca se pone corbata, siempre va con vaqueros, con el pelo más o menos tal”. “Y dices, claro, es la normalidad. Y hace una campaña en la que deja al PP a un lado, y se presenta en una campaña que dice ‘en España todo va muy mal’, pero ‘en Galicia todo va muy bien’. Y esto tiene mucho que ver con la forma de vestir que tiene el tipo. Esas cosas en política son cruciales”, asevera Iglesias.

Su otro preferido es Alberto Garzón, quien más tarde sería su ‘socio’ político y por entonces ya diputado de Izquierda Unida en el Congreso.

“No viste como un joven de las juventudes comunistas, ni de coña. Ni pañuelo palestino ni pinta de tal… es el novio que muchísimas madres querrían para sus hijas. A lo mejor las hijas ya no tanto, pero las madres determinan mucho más el comportamiento electoral de un país que las hijas. Muy bien currado. Informalidad, vaqueros, pero elegancia, nada de pendientes, pelo corto, americana, camisa…. Perfecto. Estilo ganador”, concluye el líder de Podemos.

Según Iglesias, Garzón “maneja muy bien” el estilismo que, dice, le haría pasar por un socialista. ” Tú le ves por la calle y puedes decir, ‘este tío es del PSOE’. Bien elegida la ropa, muy bien”, añade.

El secretario general podemita advierte de que “a la izquierda le falta imaginación para construir su imagen pública, su estilo, su estética… ” y señala: “No puedes vestir como si tuvieras 20 años cuando tienes 50, hay veces que llevar una corbata no es una traición burguesa y que queda muy bien y otras veces en las que es lamentable… Son cosas que creo que tienen muchísima importancia política y que la izquierda trabaja muy mal”.

Después empieza con su ‘lista negra’, encabezada por Cayo Lara, entonces coordinador federal de IU. “Viste muy mal. Yo he sido asesor suyo y hemos tratado de trabajarlo, pero es muy difícil, y esas cosas cuentan enormemente en política”.

La lista sigue con Diego Valderas, por aquel tiempo coordinador de la formación en Andalucía. “Yo hice el vídeo electoral con Producciones CMI (Con mano izquierda) de las elecciones andaluzas… (…) para grabar el último plano con Valderas, ostias… no se había hecho una limpieza dental, que es una tontería, pero para aparecer en un vídeo no te puedo hacer un primer plano si tienes los dientes pues como tiene los dientes un señor de cincuenta y tantos años que no va al dentista habitualmente. No los tienes como Javier Arenas, que los tiene blancos y perfectos. Son cosas esenciales para hacer política, en estos tiempos”.

Y más: “Los de la CUP visten muy mal, pero ya veremos cómo poco a poco van tomando ejemplo de los vascos, que visten muy bien”, señala Iglesias. De hecho, apunta que “los mejores en comunicación política en el Estado español es la izquierda abertzale”.

Sánchez Gordillo, dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y alcalde de Marinaleda, sí aprueba, en opinión de Iglesias. “Viste bien para el papel que representa él. Es un papel muy limitado políticamente, nadie se creería a Gordillo como ministro pero como alcalde de Marinaleda y motor de conciencias va vestido como tiene que ir”.