Jusapol sale a las calles de Barcelona para exigirle a Zoido que cumpla con la equiparación salarial

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha comprometido esta semana a efectuar una equiparación salarial entre policías nacionales, guardias civiles y mossos. Un proyecto que contará con una inversión presupuestaria de 1.500 millones y se desarrollará hasta 2020. Sin embargo, los distintos sindicatos policiales muestran su escepticismo. De ahí que los miembros de Jusapol,única asociación que contiene entre sus miembros a guardias y policías, vayan a salir este sábado a las calles de Barcelona.

La manifestación partirá a las 12.00 horas de la conocida Plaza Urquinaona, en el centro de la ciudad. Los miembros de Jusapol, cansados de las promesas de mejora salarial incumplidas durante décadas, son claros al respecto: “Hasta que no lo vea en mi nómina, no me lo creo”. Achacan su insistencia en las reivindicaciones a los “engaños” que sufrieron en 1982, 2005 y 2008. Ahora extremarán “la vigilancia” para que la palabra del ministro Zoido se cumpla, a diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado.

Jusapol hace especial hincapié en los derechos sociolaborales de los agentes. De hecho, su corta pero activa historia los avala: nacieron en Palencia en 2017 para reclamar esta equiparación salarial tantas veces incumplida. Hasta que se materialice, esta manifestación de Barcelona tendrá continuidad en otras ciudades de España. Sevilla acogerá otra marcha el próximo 3 de febrero. Movilizaciones que terminarán con una macromanifestación en Madrid, donde se unirán guardias civiles y policías de todo el país.

Reconocimiento

Este colectivo también quiere estar incluido en la mesa de negociación que el Ministerio del Interior convocará para tratar el tema. Por ahora, está confirmada la presencia de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil.

Una reunión donde también quiere estar Jusapol. Entienden que es la mejor manera de defender a sus componentes de cara a la equiparación salaria con respecto a las policías autonómicas. Este sábado a las 12.00 horas en la Plaza Urquinaona proseguirán con la lucha por sus derechos profesionales.