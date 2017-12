Dirigentes de cuatro partidos independentistas en el País Vasco, Cataluña y Galicia (Bildu, CUP y BNG) mantuvieron un encuentro en el que abogaron por la “liquidación” de la Constitución española y en el que mostraron su satisfacción por el intento de golpe de Estado separatista en Cataluña y por el resultado del nacionalismo corso en Francia, asegurando que “Cataluña o Córcega han hecho saltar las alarmas en toda la UE”.

En un acto celebrado en Azpeitia (Guipúzcoa), el pasado 6 de diciembre, en contraprogramación a los actos por el Día de la Constitución y con el terrorista Arnaldo Otegi (líder de EH Bildu) como anfitrión, participaron la teniente de alcalde de Pontevedra, y diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Carmen da Silva, y los catalanes David Fernández (CUP) y Francesc Matas (Esquerres per la República Catalana).

Los participantes no sólo no tuvieron ningún problema en compartir butaca con el exmiembro de ETA, sino que dedicaron la charla a defender la proclamación de la república catalana, a cuestionar la actual estructura territorial de España y a vender su división en las distintas ‘naciones’ que según las cuatro fuerzas independentistas existen y deben conseguir pleno reconocimiento.

Cataluña como ariete para reventar la UE

En este sentido, los ponentes aseguraron que el proceso para la independencia, como el de Córcega (“el nacionalismo corso ha obtenido un magnífico resultado”, aseguró la concejal gallega y miembro de la ejecutiva del BNG , que añadió “ha hecho saltar las alarmas en toda Europa porque se juegan la Unión Europea”, advirtió Da Silva.

Esta separatista gallega afirmó también que “Galicia es una colonia del estado español”, mientras que el catalán Matas (AExRC) directamente exigió “liquidar la Constitución”, tal y como se les puede escuchar en el vídeo al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Tanto los independentistas catalanes como la gallega hicieron sus intervenciones y se comunicaron en español, mientras que el único que empleó otra lengua fue Otegi, que habló en euskera mientras se traducían sus palabras al resto de ponentes por un sistema de traducción simultánea.

La edil del BNG que declaró a Rajoy ‘persona non grata’

La presencia en esta cumbre separatista de Carmen Da Silva (quien como portavoz del BNG impulsó junto al PSG-PSOE la declaración del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como ‘persona non grata’ en su propia ciudad, Pontevedra) ha causado un gran malestar entre partidos y vecinos de la ciudad gallega, gobernada por el BNG con apoyos puntuales de los podemitas de Marea Pontevedra.

Críticas bajo un denominador común, y con la denuncia desde distintos ámbitos municipales, por cómo el BNG despreció los actos oficiales del Día de la Constitución y prefirió sentarse con terroristas: mientras que ningún miembro de la corporación estuvo presente en los actos en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra , la vicealcaldesa sí que estuvo en el acto de País Vasco con el portavoz de Batasuna, Bildu y ETA.

Da Silva ha alegado que acudió “como miembro de la ejecutiva del BNG y no como teniente de alcalde”. No es la primera vez que los independentistas que rigen el ayuntamiento pontevedrés muestran su simpatía con Arnaldo Otegi y su partido proetarra, ya que en anteriores ocasiones el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores no ha condenado los ataques de grupos terroristas como Resistencia Galega.