La hermana de la exconsellera fugada Ponsatí contratada ‘a dedo’ en la Biblioteca Nacional de España

Agnès Ponsatí Obiols, hermana de la exconseller Clara Ponsatí Obiols, prófuga de la Justicia española y escondida en Bélgica junto a Carles Puigdemont, fue contratada a dedo en agosto como directiva de la Biblioteca Nacional de España, fundada por Felipe V en 1715, el rey con el que arrancan los agravios históricos de España a Cataluña, según el imaginario del nacionalismo e independentismo catalán.

Licenciada en Filología Hispánica y Diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Barcelona, Ponsatí fue la persona elegida por la directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos (Zaragoza, 1957), para dirigir el proyecto estrella de la institución en estos momentos: el desarrollo de la biblioteca digital. Asimismo, Ponsatí es la máxima responsable de los sistemas de información.

La Biblioteca Nacional de España es una institución del Estado regida por un Patronato que encabeza el Ministerio de Educación. El nombramiento de Ponsatí se produjo en las semanas previas al golpe del Parlamento catalán en las sesiones del 6 y 7 de septiembre. Al tratarse de un cargo de libre designación, la directora de la Biblioteca Nacional pudo elegir a la persona que considerase con el perfil más adecuado siempre que perteneciera a la función pública.

Ponsatí había sido directora de la Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación del CSIC. Asimismo, trabajó en la Biblioteca de la Universidad de Barcelona (1987-1990) y como coordinadora de las bibliotecas del CSIC en Cataluña responsabilizándose de su automatización en la delegación de del CSIC en Cataluña (1990-1993).

Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional desde 2013, había ingresado en la institución en 2007 de la mano de Rosa Règas (Barcelona, 1933), entonces máxima autoridad de la casa (fue designada por el gobierno socialista de Zapatero en 2004), que eligió la eligió como cargo de libre designación para ocuparse de la dirección de Acción Cultural.

En una entrevista en El Espectador, el pasado 7 de octubre, Règas explicaba el papel que ha jugado el Estado en Cataluña: “Ha enconado a los unos contra los otros de manera feroz”. Y añadía más adelante: “No tengo patria. Considero patria donde he estado, donde he vivido… Siria, Ginebra, Suecia”. Y dejaba claro sus opciones políticas: “En España no ha habido otro régimen tan decente como la República. Las dos repúblicas empezaron a tener en cuenta los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, los derechos de los trabajadores, la importancia de la cultura, la importancia de la participación en la vida pública… ¿Cómo no voy a estar a favor de todo esto?”.