Vuelta al cole en La Rioja 2026: cuándo empieza el curso 2026-2027 y todos los festivos del calendario escolar

El mes de septiembre es el mes de la vuelta a las clases, y en la Rioja ya tienen todo el calendario establecido tanto para los cursos de primaria como los de secundaria. De este modo, y después de las vacaciones de verano, toca recuperar horarios y preparar la vuelta a colegios e institutos, aunque los alumnos todavía tendrán unos días libres antes de regresar a las aulas.

Según lo establecido de forma oficial para el calendario del nuevo curso escolar 2026-2027 en La Rioja, el 9 de septiembre de 2026 es la fecha fijada para el comienzo de las clases de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. El año escolar, sin embargo, empezó oficialmente el día 1 y se extiende hasta el 30 de junio de 2027. Durante esos meses habrá vacaciones, festivos y algunos puentes que permitirán hacer un paréntesis en las clases.

Infantil y Primaria: cuándo empieza el curso 2026-2027

Los alumnos de Infantil y Primaria volverán al colegio el próximo miércoles 9 de septiembre tal y como recoge el calendario aprobado por la Consejería de Educación y Empleo de La Rioja para los colegios públicos y centros privados concertados. La misma fecha corresponde a los Centros de Educación Obligatoria y los centros específicos de Educación Especial. Los niños podrán, por tanto, aprovechar algo más la recta final del verano y todavía les quedan algunos días de descanso, o para preparar mochila y todo el material.

Por otro lado, también se conoce cuándo terminarán las clases. Será el 22 de junio de 2027, momento en el que comenzarán las vacaciones de verano para los alumnos de estas etapas. Existe sin embargo una excepción ya que la resolución que establece el calendario no incluye a las escuelas infantiles ni a los centros privados de primer ciclo de Educación Infantil. Las familias con niños escolarizados en estos centros deberán comprobar las fechas que les correspondan.

ESO y Bachillerato: qué día empiezan las clases

No habrá diferencia este curso entre colegios e institutos. Los alumnos de ESO y Bachillerato comenzarán también el miércoles 9 de septiembre de 2026, de modo que las principales enseñanzas arrancarán el mismo día en toda la comunidad. La fecha corresponde tanto a los Institutos de Educación Secundaria como a los centros privados concertados de Secundaria. El 9 de septiembre comenzarán asimismo los ciclos de Formación Profesional de Grado Básico, Medio y Superior, los cursos de especialización y máster y la Escuela Superior de Diseño.

ESO y Bachillerato cerrarán el curso el 22 de junio de 2027, aunque para los alumnos de segundo de Bachillerato puede haber cambios en la organización de las últimas semanas, ya que los centros deberán adaptar mayo y junio a las evaluaciones finales ordinarias y extraordinarias teniendo en cuenta que luego vendrán las pruebas de acceso a la universidad.

Otras enseñanzas tienen fechas distintas. Educación de Personas Adultas comienza el 14 de septiembre. La FP a distancia, los conservatorios de Música y las clases presenciales de las Escuelas Oficiales de Idiomas arrancan el día 28. Las enseñanzas deportivas de régimen especial empiezan el 1 de octubre.

Todos los festivos, puentes y vacaciones en La Rioja

El primer descanso del curso llegará apenas un mes después de empezar las clases. El 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, cae en lunes. Esto permitirá unir el festivo al fin de semana y disfrutar de tres días seguidos sin clase, desde el sábado 10.

En diciembre habrá un puente más largo. El 6 de diciembre cae en domingo, por lo que el descanso del Día de la Constitución se traslada al lunes 7. El martes 8 es también festivo por la Inmaculada Concepción. En la práctica, serán cuatro días sin colegio ni instituto, desde el sábado 5 hasta el martes 8. Pocas semanas después comenzarán las vacaciones de Navidad, previstas entre el 23 de diciembre de 2026 y el 6 de enero de 2027, ambos incluidos.

Febrero dejará otro pequeño respiro. El viernes 26 de febrero se celebra el Día de la Comunidad Educativa en La Rioja y está considerado no lectivo. Sumado al sábado y al domingo, supone otro descanso de tres días. Y luego, las siguientes vacaciones serán las de Semana Santa. Comenzarán el 25 de marzo de 2027 y terminarán el 4 de abril, con las dos fechas incluidas. Los alumnos tendrán once días consecutivos sin clase antes de afrontar los últimos meses del curso.

Ya en junio aparece una de las fechas propias del calendario riojano. El miércoles 9 de junio, Día de La Rioja, será festivo y no habrá actividad lectiva. Y a estos días hay que añadir las fiestas locales, que hacen que el calendario no sea idéntico en todos los municipios. En Logroño, por ejemplo, San Mateo se celebra el lunes 21 de septiembre de 2026, una fecha que será festiva en la capital.

Además, se pueden proponer hasta siete jornadas de carácter local. Dos corresponden a los festivos laborales de cada municipio y las otras cinco son determinadas por los Consejos Escolares Municipales o, en su defecto, por los ayuntamientos a propuesta de los consejos escolares de los centros. Por eso, además de las vacaciones y festivos comunes en La Rioja, conviene revisar el calendario del municipio y del propio centro. Es ahí donde aparecerán los días no lectivos específicos que pueden completar los descansos del curso escolar 2026-2027.