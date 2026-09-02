Vuelta al cole en Cantabria: calendario escolar 2026-2027, festivos y todos los puentes del nuevo curso

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha una campaña dirigida a las familias para fomentar una planificación responsable de las compras de la «vuelta al cole» y ayudar a reducir el desembolso económico que supone el comienzo de un nuevo curso. El consejero del área, Eduardo Arasti, recuerda que organizar las compras con antelación, comparar precios y aprovechar aquellos productos que todavía se pueden reutilizar «son decisiones sencillas que pueden suponer un ahorro importante para las familias». Además, ha destacado la importancia del comercio de proximidad en Cantabria, que proporciona un asesoramiento cercano y especializado, contribuye a la creación de empleo y ayuda a dinamizar los municipios de la región.

«Tras diez años de implantación de este calendario bimestral que alterna periodos lectivos y no lectivos es necesario encarar un estudio profundo de carácter técnico e independiente que nos permita extraer unas conclusiones técnicas, para de cara al futuro, analizar la situación y ver como ésta influye en el rendimiento educativo y en la convivencia de los centros educativos de Cantabria», señala Sergio Silva, consejero de Educación.

Infantil y Primaria: cuándo empieza el curso 2026-2027

El curso comenzará el 8 de septiembre para los alumnos de Infantil y Primaria. Estas etapas finalizarán las clases el 23 de junio. En Educación Especial, el inicio del curso también está fijado para el 8 de septiembre y el final de las clases será el 23 de junio.

«Tanto al inicio como al final de curso, es decir en los meses de junio y septiembre, en las etapas iniciales se ha fijado un horario reducido de cuatro horas, y al igual que el pasado curso la orden recoge que los centros deberán de prestar atención a aquel alumnado que desee permanecer en ellos hasta las 14:00 horas realizando actividades extracurriculares de carácter pedagógico de manera gratuita, y se contemplan, de igual modo, la prestación del servicio de comedor y de transporte escolar igual que el resto del curso escolar y en las mismas condiciones», detalla el Gobierno de Cantabria.

ESO y Bachillerato: qué día empiezan las clases

En ESO, Bachillerato y Formación Profesional, el curso comenzará el 9 de septiembre y finalizará el 24 de junio.

En las enseñanzas elementales de danza y música, las actividades lectivas darán comienzo el 16 de septiembre hasta el 31 de mayo de 2027, mientras que las deportivas de régimen especial harán lo propio entre el 18 de septiembre y el 24 de junio. Para las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y en la educación permanente de personas adultas, el calendario lectivo se desarrollará desde el 16 de septiembre de 2026 hasta el 24 de junio de 2027 y en las de idiomas entre el 5 de octubre y el 31 de mayo, ambos inclusive en todas ellas.

Todos los festivos, puentes y vacaciones en Cantabria

Entre los días festivos del curso 2026-27 se encuentran el 15 de septiembre (martes), por La Bien Aparecida; el 12 de octubre (lunes), Fiesta Nacional de España; el 7 de diciembre (lunes), Día de la Constitución Española, trasladado al lunes al coincidir el 6 de diciembre con domingo; y el 8 de diciembre (martes), Día de la Inmaculada Concepción. También serán festivos el 25 de diciembre (viernes), Natividad del Señor; el 1 de enero de 2027 (viernes), Año Nuevo; el 6 de enero (miércoles), Epifanía del Señor; el 25 de marzo (jueves), Jueves Santo; el 26 de marzo (viernes), Viernes Santo; y el 1 de mayo (sábado), Día del Trabajo.

2, 3, 4, 5 y 6 de noviembre de 2026: 9 días de vacaciones escolares, incluyendo los dos fines de semana y el puente de Todos los Santos.

23, 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2026, y 4, 5, 7 y 8 de enero de 2027: vacaciones de Navidad.

10, 11 y 12 de febrero de 2027: 5 días de vacaciones escolares de Carnaval, incluyendo el fin de semana.

22, 23 y 24 de marzo de 2027: vacaciones de Semana Santa.

3 y 4 de mayo de 2027: 4 días de vacaciones por el puente del Día del Trabajo.

Finalmente, la Consejería de Educación recuerda que continúa vigente el Programa de Recursos Educativos y que los centros cuentan con bancos de préstamo de libros. Por ello, recomienda a las familias consultar primero con los colegios y las AMPAs antes de adquirir nuevos ejemplares. «El programa de recursos educativos para la educación básica tiene como finalidad implantar las medidas necesarias para que todos los alumnos de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria posean los recursos necesarios, y/o el acceso a los mismos, para cursar estas enseñanzas, independientemente de sus circunstancias personales, económicas y sociales».

Para las lecturas recomendadas durante el curso, una de las alternativas más económicas y sostenibles es acudir a las bibliotecas públicas. Estos espacios cuentan con un amplio catálogo de títulos que puede cubrir buena parte de las necesidades del alumnado sin que las familias tengan que comprar cada ejemplar.

Las autoridades recuerdan además la importancia de guardar los tickets y justificantes de las compras, así como de consultar las condiciones de devolución de cada establecimiento. Ante cualquier problema o incidencia, las familias pueden acudir a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).