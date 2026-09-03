Qué día empieza el colegio en Andalucía: fecha exacta del inicio de las clases y calendario escolar 2026-2027

El mes de septiembre nos ha devuelto a la rutina, y con las vacaciones de verano de los niños a punto de acabar, la vuelta al cole es ahora protagonista, así que nos toca preparar mochilas, recuperar horarios y, sobre todo, tener clara la fecha en la que empieza el nuevo curso 2026-2027. En el caso de Andalucía no habrá un único día de comienzo para todos: los primeros en regresar serán los niños del primer ciclo de Infantil, mientras que a partir del 10 de septiembre volverán el resto de alumnos.

Pero las familias no sólo se fijan en la fecha de arranque del curso escolar. También es importante saber cuándo va a acabar y como no, las fechas para las vacaciones de Navidad, las de Semana Santa y también los demás festivos que los niños van a tener a lo largo del año así como los posibles puentes. Lo repasamos todo a continuación, primero con la etapa de infantil y primaria y luego los alumnos de secundaria.

Infantil y Primaria: cuándo empieza el curso 2026-2027

Para las familias con hijos en segundo ciclo de Educación Infantil o Educación Primaria, la fecha que hay que apuntar es el jueves 10 de septiembre de 2026. Ese día además también regresará el alumnado de Educación Especial. El calendario contempla para estas enseñanzas 178 días lectivos y 890 horas de docencia directa, incluidos los recreos. El primer día, además, puede reservarse a la recepción de los alumnos, algo habitual cuando toca reencontrarse con el centro después de las vacaciones o cuando los niños se incorporan por primera vez.

Hay una excepción dentro de Infantil que conviene tener presente. Los niños del primer ciclo de Educación Infantil empiezan hoy 3 de septiembre, por lo que son los primeros en volver. Una semana después llegará el turno del segundo ciclo y de Primaria. Y luego la fecha del final de curso está fijada para el 23 de junio de 2027.

ESO y Bachillerato: qué día empiezan las clases

Los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato empezarán las clases el martes 15 de septiembre de 2026. Su verano será, por tanto, cinco días más largo que el de los alumnos de segundo ciclo de Infantil y Primaria. Esta fecha no afecta únicamente a ESO y Bachillerato, sino que también es la prevista para el inicio del régimen ordinario de clases en otras enseñanzas, entre ellas Formación Profesional, determinadas enseñanzas artísticas y Educación Permanente.

En cuanto al final de curso está previsto que acabe el 22 o el 23 de junio ya que dependerá de evaluaciones, pruebas o las características de determinadas enseñanzas. Serán los propios centros los que irán comunicando durante el curso cualquier jornada que afecte específicamente a sus alumnos. Pensemos por ejemplo que los alumnos de segundo de Bachillerato puede incluso que acaben un poco antes ya que tendrán que hacer frente las pruebas de Selectividad, de modo que como decimos, será cuestión de estar atentos a lo que se informe desde cada centro.

Todos los festivos, puentes y vacaciones en Andalucía

Con las fechas de inicio y fin de curso en Andalucía ya establecidas, nos queda saber qué descansos van a tener los alumnos. Y lo cierto es que será relativamente pronto ya que el próximo día festivo será el 12 de octubre y luego, el mes diciembre será uno de los más favorables para quienes quieran aprovechar un puente antes de Navidad, ya que habrá dos festivos consecutivos justo después de un fin de semana. Las principales fechas del calendario escolar 2026-2027 en Andalucía son:

12 de octubre de 2026, lunes : Fiesta Nacional de España.

: Fiesta Nacional de España. 2 de noviembre de 2026, lunes: se traslada el festivo de Todos los Santos, ya que el 1 de noviembre cae en domingo.

se traslada el festivo de Todos los Santos, ya que el 1 de noviembre cae en domingo. 7 de diciembre de 2026, lunes: festivo por el traslado del Día de la Constitución, que cae en domingo.

festivo por el traslado del Día de la Constitución, que cae en domingo. 8 de diciembre de 2026, martes: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. Del 23 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027: vacaciones de Navidad.

vacaciones de Navidad. 1 de marzo de 2027, lunes : festivo por el Día de Andalucía, que en 2027 cae en domingo.

: festivo por el Día de Andalucía, que en 2027 cae en domingo. Del 22 al 28 de marzo de 2027: vacaciones de Semana Santa. Jueves Santo será el 25 de marzo y Viernes Santo, el 26.

El calendario de diciembre deja así un puente de cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8, antes de que las vacaciones de Navidad comiencen unas dos semanas después. Y después del regreso a las aulas en enero, habrá que esperar hasta marzo para encontrar los siguientes descansos generales destacados: primero llegará el lunes festivo por el Día de Andalucía y, apenas tres semanas después, comenzará Semana Santa.

Estas fechas, sin embargo, no cuentan todo dentro del calendario escolar andaluz. Cada municipio dispone además de dos fiestas locales y los calendarios provinciales pueden incluir jornadas no lectivas propias. Es recomendable entonces, que para esos días concretos se busque dentro del calendario de cada localidad o que se recurra también a la información facilitada por el propio centro.