La ortografía de algunas expresiones puede ser complicada, por ejemplo, la de las que están formadas por más de una palabra. Como son palabras que se dicen juntas, se puede tender a escribirlas sin espacios y además cada palabra tiene su propia ortografía, lo que multiplica las posibilidades de equivocarse. No sé es la expresión correcta, sin embargo «no se» no es un error de ortografía, mientras que nosé y nose si lo son.

Esto quiere decir que nosé y nose no existen en el español. No se no es una expresión, pero si es una secuencia de palabras que puede ser utilizada en el español, aunque por sí sola no signifique nada.

¿Cómo se escribe, “no sé”, “no se”, “nosé” o “nose”?

Como estamos viendo, para evitar faltas de ortografía y escibir bien, lo primero es descartar algunas de las cuatro opciones: “nosé” y “nose” son errores ortográficos, por lo que no existen, aunque “nose” en inglés sí se suela utilizar, pero para referirse a “nariz”. De esta forma, tanto “no sé” como “no se” pueden utilizarse, con y sin tilde en “se”, en función de contexto y de lo que se quiera decir o expresar.

Una vez que dejamos bien reconocido que las expresiones ‘nosé’ y ‘nose’ no existen y se trataría en todos los casos de errores gramaticales y faltas de ortografía, analicemos las otras dos. Es decir, ‘no sé’ y ‘no se’:

La expresión no sé

No sé está formada por el adverbio de negación no y el verbo saber en tiempo presente, es decir, sé. En la práctica se usa para indicar que se desconoce alguna información de cualquier tipo y se usa en primera persona del singular, por ejemplo: yo no sé qué hora es.

Esta conjugación del verbo saber siempre se escribe con tilde. Lleva tilde diacrítica, lo que quiere decir que se tilda para diferenciarla de otra palabra que significa algo distinto. En este caso es para distinguirla del pronombre personal se, del cual se hablará más adelante.

El mero hecho de escribirse junto o separado ya indica en cierta manera un error ortográfico que hay que cuidar. Pero no se queda solo en el hecho de escribirse junto o separado, sino que por otro lado está la variable de llevar o no tilde. Con estos dos factores gramaticales en duda, haremos lo posible para escribir correctamente esta palabra o expresión

Un buen ejemplo de ello, serían estas frases: ‘no sé de lo que me estás hablando’, ‘no sé nada de la vida de Carlos desde hace mucho tiempo’, o también ‘no sé si me gusta más el color rojo o el azul en ese traje’.

Como se puede ver, el término no sé está conformado por dos palabras: No, que es un adverbio de negación, y sé, que es una conjugación del verbo saber.

La expresión se usa en primera persona en presente de singular (yo) para expresar que algo no se sabe, que se desconoce un hecho.

No se

Por el otro lado, el “no se” sin tilde, no tiene un significado completo como la expresión que acabamos de ver. Es decir, no tiene sentido si se escribe solo. De esta forma, “no se” es una secuencia de palabras de sentido incompleto que se compone por el adverbio de negación “no” y el pronombre personal “se”, elementos usados en construcciones oracionales reflexivas, impersonales o de voz pasiva refleja.

No se no es un error ortográfico

A pesar de que la secuencia no se por sí sola no tienen ningún significado, no se puede decir que sea un error ortográfico. Es la combinación del adverbio no y el pronombre personal se, que se usa como forma reflexiva o recíproca de los pronombres él, ella, ello, ellos o ellas.

Estas palabras necesitan complementarse con otras para formar una oración y tener sentido. Algunos ejemplos son: la fiesta no se puede poner más aburrida o no se han comido su desayuno.

Según los ejemplos que acabamos de ver, y sabiendo las definiciones y su integración en cada contexto, tendremos muy claro cómo se escribe no sé o no se, y analizando cada oración escogeremos la forma adecuada. Solo es cuestión de leer mucho y de pensar al escribir.