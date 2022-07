Cómo se escribe mal interpretar o malinterpretar

La duda de cómo se escriben estas dos palabras es algo frecuente que se nos puede presentar. Si bien la pronunciación tanto de “mal interpretar” y “malinterpretar” es igual, la forma de escribirlas y sus significados son distintos.

Para asegurarnos cuál de esas formas es la correcta es importante conocer sus significados, ya que un término mal escrito puede cambiar el sentido e interpretación de un texto. Aquí analizaremos las definiciones con algunos ejemplos que nos ayudarán a descubrir y no dudar más a la hora de escribir estas palabras, ya que solo una está bien escrita.

La forma correcta es malinterpretar

La palabra aceptada por la Real Academia Española es malinterpretar, es una palabra compuesta por eso se escribe todo junto.

Gramaticalmente es un verbo transitivo, infinitivo, una forma no personal de este verbo. La definición de malinterpretar en los diccionarios españoles es la siguiente: interpretar algo o a alguien de forma incorrecta.

Acepciones de malinterpretar

Interpretar erróneamente.

Leer de manera inexacta o errónea.

Interpretar de forma errónea una cosa, las acciones o también los dichos de otra persona.

Algunas oraciones que contienen el término malinterpretar

Creo que has malinterpretado mis palabras, nunca quise ofenderte, ni dejarte de lado.

Si te dispones todo el tiempo a interpretar a tu manera lo que te dicen, de una forma negativa, nunca estarás conforme con nada, ni con nadie.

Tu desconfianza te hace malinterpretar todo lo dicho, trata de cambiar tu postura.

No se debe malinterpretar la colecta solidaria, es solo para ayudar a los más necesitados.

Ese texto no está claro, hasta los niños más atentos pueden malinterpretar la información.

El ejemplo que expuse en la clase lo hice de una forma general, esto no se debe malinterpretar o tomarse como algo personal.

A veces, cuando trabajas muy cerca de alguien, tus compañeros pueden malinterpretar la relación.

Con todo lo desarrollado en este artículo podremos escribir correctamente la palabra malinterpretar, con seguridad, sin errores ortográficos y así nuestros escritos transmitirán claramente su significado.

