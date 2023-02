Cómo se escribe exhalar o exalar

¿Alguna vez has escrito exalar en lugar de exhalar? Si es así, no te preocupes, esto es algo común. Por desgracia, exalar no es la palabra correcta; esta es exhalar con una h intercalada. La forma incorrecta es una falta de ortografía, aunque comúnmente se usa.

Es importante recordar que la palabra correcta es exhalar, no exalar. La segunda palabra es una falta de ortografía y no se debe usar. Si aún estás confundido, recuerda que exhalar se refiere al aire que sale de los pulmones. La duda con estas palabras nos llevará a cometer un error gramatical que puede distorsionar por completo el sentido de una frase. La manera de no equivocarnos es conociendo en primera persona los secretos de estas palabras. Toma nota de su significado y descubre algunos de los ejemplos que te ayudarán a mejorar a la hora de escribir exhalar o exalar solo una de las dos es correcta.

Se escribe exhalar

Exhalar se escribe con ‘h’, la h intercalada se utiliza para separar dos vocales dentro de una misma palabra. Con esta norma básica de ortografía conozcamos un poco mejor a este verbo en forma no personal. Para evitar esta falta de ortografía nada mejor que disponer de las herramientas necesarias para conocerlo mejor. Exhalar es una palabra con una definición muy concreta. Toma nota de este significado con los ejemplos necesarios para entender su uso, solo de esta manera podrás escribirlo correctamente.

Despedir gases, vapores u olores. Exhalaba un aroma extraño, tuve que contener la respiración al pasar a su lado, había dejado de ser él, el paso del tiempo se había llevado toda su esencia.

Lanzar, despedir suspiros, quejas, etc. No paraba de exhalar todas sus quejas, no podía callarse frente a esos elementos que le habían hecho daño.

Angustiarse o afanarse con anhelo por conseguir algo. Exhalaba toda su fuerza para llegar al examen en plena forma.

Con estos ejemplos y definiciones podremos entender mucho mejor el uso de la palabra exhalar en cualquier texto. Recuerda que se escribe con ‘h’, empieza a mejorar tu escritura, atrévete a incluir este verbo de una manera sencilla y sin ninguna duda.