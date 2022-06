Cómo se escribe bricolaje o bricolage

En algunas palabras puede ser difícil identificar la ortografía correcta por las letras con sonidos iguales. Esto puede ser aún más complicado en palabras de origen extranjero como lo es en este caso. La palabra correcta según la Real Academia Española es bricolaje, mientras que bricolage no existe y es un error ortográfico. La duda viene de la confusión entre las letras J y G, que cuando preceden a las vocales E I tienen la misma pronunciación.

Bricolaje es un sustantivo que se define como una acción manual y casera de reparación, instalación o montaje sin ayuda profesional. En otras palabras, se refiere a actividades de carpintería, fontanería, electricidad y más dentro del hogar sin contratar a alguien para ello.

La ortografía oficial

Al ser una palabra existente en la lengua española, bricolaje se rige por las normas de ortografía de esta. En esta ocasión, la norma dice que las palabras que terminan en aje, como viaje o vendaje siempre se escriben con J.

Las únicas palabras que llevan terminación age son las que están en otro idioma, aunque se usen en el lenguaje cotidiano del español, como vintage o garage. Esta terminación es común en el francés y el inglés, idiomas con mucha presencia en el habla hispana.

El debate sobre bricolaje

El origen de esta palabra ha sido motivo para que existan posturas que dicen que la ortografía no debe ser tan rígida. Bricolage viene del francés bricolage y en el español las palabras derivadas del francés con terminación age se adaptan con aje, como chantage y bagage que se adaptan como chantaje y bagaje respectivamente.

Sin embargo, se ha dicho que no debería estar del todo mal escribir bricolage ya que así se escribe en su idioma original. Esto es debido a que hay palabras como collage que se mantienen en su idioma y ortografía original y no se ha cambiado por colaje.

Se escribe bricolaje

Encontré un trabajo de bricolaje perfecto para mi salón, consistía en colocar una serie de cuadros en una pared principal, parecía sencillo, se necesitaban pocos materiales y quedaba bien.

Pablo tiene en el bricolaje una de sus mejores aficiones, le encanta encerarse todas las tardes en el garaje para empezar a crear piezas que son auténticas obras de arte con materiales reciclados.

El bricolaje te ayudará a ganar destreza en todo tipo de habilidades manuales.

Con estas definiciones y ejemplos, tendremos muy claro que bricolaje se escribe con ‘j’. Podrás de esta manera resolver una duda que es muy común.