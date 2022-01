Comenzaremos por analizar de dónde viene el término “señora”, antes de entrar a su traducción al inglés. A quién no le ha pasado que ha llamado así a una mujer por aparentar ser mayor de edad y de respuesta recibió la corrección: “soy señorita”. La sociedad muchas veces relaciona el termino señora con la edad, cuando las canas son notorias o cuando hay un hijo de por medio. Por esta razón algunas personas que se acercan a la vejez o no, pueden sentir tristeza o depresión cuando sienten que la llaman de ese modo. Entonces veremos que nos dice el diccionario de la Real Academia Española sobre el término “señora”. Se utiliza para las señoras casadas o viudas. Además, es un término de cortesía para dirigirse a una persona cuyo nombre se desconoce o no se quiere mencionar. También se puede utilizar, como término de respeto para dirigirse a una persona superior en edad, dignidad o cargo. Lo mismo sucede con señor, solo que se aplica para un hombre. Señorita es un término de cortesía que se aplica a la mujer soltera. Recuerda que no existe palabra que pueda definirnos, más que nosotros mismos. Aquí te contamos cómo se dice esta palabra en lengua inglesa.

Cómo se dice señora en inglés y algunas frases

La palabra señora en inglés se dice lady. Te mostraremos a continuación algunas frases con estas palabras.

El uso del plural

Si quieres decir señora en plural, o señoras, el término correcto en inglés es ladies. A continuación puedes ver algunas frases:

And the ladies were leaning out the door when the guests surprised them.

¿Cómo se dice señora en otros idiomas?

Si quieres aprender aún más sobre esta palabra, te mostraremos a continuación cómo se dice señora en otros idiomas del mundo.

Italiano signora

Francés Madame

Holandés lady

Irlandés bhean

Lituano ponia

Noruego lady

Portugués senhora

Ruso леди