Ahora que empieza a refrescar por las mañanas es el momento perfecto de sacar la blazer, una prenda imprescindible para ir a la oficina durante la temporada de otoño. Las blazers son versátiles y totalmente atemporales, por lo que no importa el momento en el que las compres, siempre serán tendencia. Es por eso por lo que se ha convertido en una prenda muy socorrida en estos momentos, especialmente para esos días en los que quieres verte un poco más sofisticada con un look informal. En Zara podremos encontrar durante toda la temporada las blazers de moda a un precio espectacular, menos de 30 euros. ¡Ya no tienes excusas para no tener tu propia colección!

¿Quieres saber cuáles son las blazers de Zara que puedes encontrar por menos de 30 euros y que te sacarán de cualquier apuro por las mañanas antes de ir a la oficina o por las noches para cualquier cena con amigos? Te lo desvelamos a continuación.

Blazers de Zara por menos de 30 euros, ¡un básico para el armario!

Las blazers básicas de Zara se han convertido en una pieza fija en el lineal de la tienda de moda. Siempre están disponibles, aunque en diferentes tonalidades que se adaptan a las diferentes temporadas. En este caso, durante la temporada de otoño, encontremos las blazers de color rojo, azul claro, verde claro, fucsia, rosa claro y, como no, en negro, colores muy combinables y muy top que estarán presentes en todas las colecciones durante los próximos meses.

¿Lo mejor de esta prenda de la tienda insignia de Inditex? Su precio y es que tan sólo te costarán 29,95 euros, ¡una auténtica ganga!

Pero si quieres una chaqueta un poco más especial, Zara ha sacado una blazer entallada de cuello y solapa invertida con hombros marcados, bolsillos delanteros de doble vivo, bajo con apertura en la espalda y cierre frontal con botón. Es una prenda muy especial ya que tiene un estilo mucho más elegante e incluso favorecedor al quedar entallada a la figura femenina.

Sólo está disponible en color beige, una tonalidad muy ponible que te combinará a la perfección con la mayoría de tu armario. Puedes usarla tanto con unos pantalones chinos, por ejemplo, como con unos pantalones de corte masculino e incluso con unos vaqueros para dar un tono de informalidad.

¿Su precio? Al igual que en el caso de las blazers básicas de la marca, esta prenda cuesta tan sólo 29,95 euros. Así que si te ha gustado te aconsejamos que te hagas ya mismo con ella, ¡las tallas vuelan!

Otro modelo de blazer que tendremos durante esta temporada en Zara es precisamente esta blazer cropped corta de cuello y solapa. Está confeccionada unas mangas largas que acaban con una abertura, lo que le da un toque muy informal, con el detalle de las costuras marcadas y con un cierre frontal que oculta los botones.

Ya hemos podido ir viendo en los últimos meses este corte y estilo de prenda ya que ha estado muy presente durante el verano, y parece que se quedará, al menos, una temporada más. El precio es de 29,95 euros, un precio muy económico.