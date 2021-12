Cuántas veces nos hemos preguntado: “Me compraría esas botas Chelsea, pero no las tienen en el color que quiero o no las tienen de mi número.” “Quiero unos Oxford en ante gris y azul marino, pero no los encuentro”. Seguramente, muchas, y es por ello por lo que nace Cambrillón, con el objetivo de empoderar al hombre moderno, ofreciéndole más de un millón de combinaciones diferentes de materiales, colores y modelos de calzado… a golpe de clic.

¿Recordáis el anuncio que la aerolínea Emirates estrenó en Agosto del 2021? ¿Aquel en el que la azafata estaba en lo más alto de la torre Burj Khalifa? Pues bien, el CEO de la empresa que produjo este anuncio es cliente habitual de Cambrillón. Para su tercer par de Cambrillón, Alan optó por un par de botas Chelsea patinadas a mano en color coñac y cosido Goodyear. Para él era muy importante estrenar estas botas durante el rodaje del anuncio. Lo que quería, era que los primeros pasos que daba con sus botas Chelsea, fuesen en el vestíbulo del Burj Khalifa.

Sus botas salieron de la fábrica de Almansa en tiempo y forma, pero al llegar a Dubai surgió un inconveniente en aduanas. Tras varias llamadas y correos electrónicos a los agentes de DHL, los zapatos pudieron salir en reparto esa misma mañana…la mañana del día importante para. Alan y su equipo llegaron al Burj Khalifa a primera hora de la mañana…empezaron a ultimar las medidas de seguridad y demás detalles para el rodaje…mientras él esperaba en el asiento de su coche. Su propósito era uno: estrenarlas mientras entraba al Burj Khalifa. Tras largos minutos de espera, finalmente llegó el repartidor y esas botas Chelsea se pudieron estrenar en el flamante suelo del emblemático edificio.

Esa es una de las muchas historias de los clientes de Cambrillón, una startup fundada por Richard S. Dighero para reinventar el calzado masculino. Tecnología, lujo, artesanía son los tres pilares sobre los que se fundamenta Cambrillón. La esencia de su innovación se basa en un proceso avanzado de modelado 3D del calzado, que ofrece al usuario una experiencia de diseño totalmente online que permite la personalización del zapato. Esta combinación es la que hace que personalizar un par de zapatos hasta el último detalle sea toda una experiencia.

«Cambrillón es una de las empresas más sostenibles del sector, ya que producimos sólo aquello que nuestros clientes diseñan. Es decir, nuestro modelo de negocio nos permite cuidar al máximo hasta el último detalle en todos y cada uno de los pares de Cambrillón que salen de Almansa, a más de 10 países de todo el mundo. Nuestro principal objetivo y ADN de nuestra cultura de empresa es ofrecer siempre la máxima calidad artesana. Con un ticket medio de 295 euros, este año serviremos las creaciones de más de 450 orgullosos clientes, cifra que queremos triplicar para el 2022» afirma su CEO.

Perspectivas para 2022

Para 2022 el principal objetivo de la compañía es consolidar nuestra posición dentro de nuestro nicho de mercado, centrándoso en reforzar nuestra estrategia y presencia como un ecommerce especializado en el diseño y fabricación artesana de calzado de lujo.

«A lo largo del 2022 vamos a reforzar la presencia de nuestra línea de calzado personalizado para mujer: Alba. Si nuestro objetivo es empoderar al hombre moderno, ¿por qué no hacer lo mismo con la mujer del siglo XXI? Bajo la misma premisa de exclusividad y lujo artesano, hacemos posible que cualquier mujer desde cualquier parte del mundo pueda ser la dueña de un par de zapatos artesanales de lujo, que sean el fiel reflejo de su estilo y personalidad» afirma

No descartamos hacer pequeñas incursiones en el brick-and-mortar, pero sin perder de vista su punto de partida: digital, global y accesible 24/7. Es por ello que desde la compañía están valorando crear dos espacios Cambrillón, en los que clientes puedan recibir un asesoramiento personalizado, conocer más sobre la marca y todo lo que ofrece en lo que a calzado artesano hecho a mano en España de la máxima calidad se refiere.