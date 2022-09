Yolanda Díaz habla con las grandes superficies de «realidades tributarias» sin la presencia de Hacienda

Yolanda Díaz se ha reunido este lunes con las principales asociaciones del sector de la distribución para insistir en su propuesta de una cesta de la compra con un tope a los precios de los productos básicos. En esta reunión ha vuelto a ningunear al pequeño comercio e incluso se ha atrevido a hablar de «realidades tributarias» (se supone que se refiere a impuestos) sin la presencia de ningún representante de Hacienda.

De esta forma, la ministra de Trabajo se arroga nuevas competencias que no tiene e invade las de otros ministerios, algo que ya le afeó la semana pasada la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y es que ni siquiera tiene responsabilidades para esta propuesta del tope a los precios ni para negociar con el sector; por eso, ha utilizado como coartada la presencia del también comunista Alberto Garzón, ministro de Consumo.

Díaz ha dicho que el sector le ha propuesto posibles medidas como discriminar estas cestas de la compra con precios limitados para que sólo sean para la población más vulnerable o «realidades tributarias», sin mayor concreción. Asociaciones como Asedas, Anged y Aces (el sector está muy dividido) le han pedido una rebaja del IVA de muchos productos que no están al superreducido (4%) y un aplazamiento de los nuevos tributos medioambientales.

De hecho, han solicitado a Garzón una lista con productos de alimentación gravados al 21% que deberían bajar al 10%, y otra con los que tienen un IVA del 10% que tendrían que pasar al 4%. Incluso los que podrían suspender la aplicación del IVA durante unos meses, como hizo Alemania en 2020. Y han recordado que el Gobierno está recaudando más por IVA gracias a la inflación.

Curiosamente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado favorable a esta cesta de la compra este mismo lunes, con lo que rompe la oposición general de los ministros socialistas (incluyendo a Nadia Calviño y Luis Planas) a esta medida. Ha matizado que siempre que sea «voluntaria» y no impuesta por el Gobierno, aunque la propia Díaz ha asegurado que la Ley de Comercio permite poner topes a los precios.

La titular de Trabajo ha reconocido que la cesta anunciada este mismo lunes por Carrefour no se adapta a sus exigencias, como ha informado OKDIARIO, y ha vuelto a dejar fuera al pequeño comercio, a pesar de las graves consecuencias que tendría para él una rebaja de precios generalizada de las grandes superficies. Has su propio partido, Podemos, ha roto la estrategia de Díaz y ha pedido medidas para prteger a las tiendas de proximidad.

El sector ha rechazado su análisis de márgenes y precios, ya que se basan en indicadores que no son reales. Asimismo, ha rechazado la elaboración de la cesta básica porque no es coherente con la fuerte competencia que existe en la distribución en España (incluyendo al pequeño comercio) y porque dejaría fuera a la población vulnerable en zonas rurales, por ejemplo. A su juicio, esta medida no es útil para resolver los problemas que tiene el IPC de alimentación.

También han solicitado medidas para rebajar la factura energética, cuya subida se está comiendo gran parte de los márgenes del sector. A juicio de Asedas, el problema está en los costes y no en los márgenes, y por eso no se resuelve cambiando las políticas comerciales.