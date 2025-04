El ‘wangiri’ llega a España: ya está aquí la peligrosa estafa que llega a través de tu móvil

Puede que últimamente, o en alguna ocasión, hayas tenido una llamada perdida en tu móvil de un número largo y desconocido, que muchas veces se corresponde con un prefijo internacional que ni siquiera sabes de qué país es. No sería raro que, motivado por saber desde dónde te llaman la devolvieras, pero debes tener mucho cuidado al hacer eso, ya que ahí es donde empieza el problema. No es una casualidad, ni una simple llamada equivocada. Es el comienzo de una estafa que ha vuelto a colarse en nuestro país: el wangiri, una técnica tan sencilla como eficaz, y que se aprovecha de algo tan normal, como el hecho de tener simple curiosidad.

La Guardia Civil ha vuelto a lanzar la voz de alarma. Aunque esta trampa telefónica no es nueva, en los últimos meses ha resurgido con fuerza y está provocando auténticos quebraderos de cabeza a muchos usuarios. Y no hablamos de llamadas pesadas o molestas: aquí el engaño tiene un precio real y directo en la factura del teléfono. Una simple devolución de llamada puede suponer cargos desorbitados, sin que la víctima entienda cómo ha ocurrido. En sólo unos segundos, el daño ya está hecho. Detrás de este timo hay redes de estafadores organizados que operan desde otros países y utilizan tecnología para hacer que sus llamadas parezcan inofensivas. Pero lo cierto es que se esconden tras prefijos internacionales que, aunque legales en apariencia, están diseñados para llevarnos a una trampa económica. Y lo peor es que cada vez son más sofisticados y difíciles de detectar. Por eso, es fundamental entender bien cómo funciona esta estafa para poder protegernos.

¿Qué es la estafa ‘wangiri’ y cómo funciona?

El término wangiri proviene del japonés y significa algo así como una llamada y cuelga. Es precisamente eso lo que ocurre: el teléfono suena una sola vez y cuelga antes de que podamos contestar. El objetivo es que la víctima, movida por la curiosidad o la preocupación, devuelva la llamada. Al hacerlo, sin saberlo, se conecta a un número de tarificación especial, lo que genera un coste elevado de manera inmediata. Es decir, el simple gesto de llamar de vuelta puede traducirse en un cargo que en muchos casos llega a los varios euros por segundo.

Este sistema se basa en prefijos internacionales o números de tarificación especial que no siempre resultan evidentes. Códigos como +355 (Albania), +225 (Costa de Marfil), +233 (Ghana) o +234 (Nigeria) son algunos de los más utilizados. Pero también hay trampas dentro del territorio español: números que empiezan por +803, +806 o +807 también pueden suponer un coste adicional, ya que se consideran líneas premium. Y lo más peligroso de todo es que estos números no siempre despiertan sospechas, especialmente cuando llegan en momentos en los que estamos distraídos o esperamos una llamada importante.

¿Cómo protegerse y qué hacer si ya has caído?

Lo más eficaz ante esta amenaza es la prevención. Si recibes una llamada perdida de un número que no reconoces, especialmente si tiene un prefijo internacional o una longitud poco habitual, lo más sensato es no devolverla. La Guardia Civil insiste en que la primera defensa es la desconfianza: una llamada que se corta al instante, que no deja mensaje y que proviene del extranjero rara vez es algo urgente o importante. Devolverla sólo alimenta el negocio de quienes se lucran con este tipo de engaños.

Además, muchas aplicaciones y sistemas operativos móviles ya incorporan herramientas de identificación de llamadas sospechosas. Activarlas puede ayudarte a filtrar posibles fraudes antes de que lleguen a tu pantalla. También existen apps especializadas que permiten bloquear números con mala reputación, aunque hay que tener en cuenta que los estafadores cambian de numeración constantemente para seguir engañando.

Si, a pesar de todo, has sido víctima de un fraude wangiri, es importante que actúes con rapidez. Guarda pruebas como capturas de pantalla, facturas detalladas y el historial de llamadas. A continuación, contacta con tu operadora para intentar bloquear futuros cobros similares y denuncia el hecho ante la Policía o el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Aunque muchas veces recuperar el dinero puede ser difícil, denunciar ayuda a que las autoridades puedan rastrear estas redes y prevenir nuevas víctimas.

Una estafa que evoluciona con la tecnología

El wangiri no es la única estafa telefónica a la que nos enfrentamos actualmente. A su lado, otros como el vishing (suplantación de identidad por voz) o el spoofing (falsificación del número de origen de la llamada) muestran cómo los estafadores van adaptándose y utilizando herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas. En todos los casos, el denominador común es la ingeniería social: manipular emociones como la curiosidad, el miedo o la urgencia para forzarnos a actuar sin pensar demasiado.

Por eso, más allá de saber detectar los números sospechosos, lo esencial es fomentar una actitud crítica ante cualquier llamada inesperada. Hoy más que nunca, proteger nuestro móvil implica estar informados, desconfiar de lo que no cuadra y compartir esta información con quienes puedan estar más expuestos: personas mayores, adolescentes o usuarios menos familiarizados con este tipo de trampas.