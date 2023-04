¿Vives de alquiler? El Gobierno tiene un aviso para ti

Si vives de alquiler es posible que tengas dificultades para llegar a fin de mes por lo que el Gobierno tiene un aviso para ti. La situación de los alquileres de piso es una problemática que se vive en muchas familias y que impide además que personas solteras tengan acceso a una vivienda, teniendo en cuenta que gran parte del sueldo va a invertido a ese alquiler. Por ello con una constante subida del precio de los alquileres, el Gobierno ha implementado una serie de medidas que será bueno repasar y conocer, ya que pueden aliviar (en parte) tu situación.

El aviso del Gobierno para quienes viven de alquiler

Una de las primeras medidas que el Gobierno implementó ante la subida en los precios del alquiler, fue toparlos en un 2% de cara a las revisiones de los contratos hasta final de año; por lo que si te encuentras en esta situación y esperas que te suban el alquiler, debes saber que no te pueden subir más del 2% de lo que pagas actualmente.

Eso sí, en el caso de que el arrendador no sea un gran tenedor, y si se llega a un acuerdo con el inquilino la subida sí que podría superar el 2%, pero si no se llega a consenso no podrá excederse el límite marcado.

Por otro lado, es importante saber que todos los contratos que acaben el 30 de junio, puede ser renovados otros seis meses más, siempre y cuando el inquilino lo desee a excepción de que el propietario necesite el piso para su uso personal o el de un familiar.

Ayudas económicas para inquilinos con bajos ingresos

Y en el caso de aquellos inquilinos que justifiquen bajos ingresos y que paguen un máximo de 600 euros de alquiler (o de 300 euros en el caso del alquiler de habitaciones), tienen la posibilidad de solicitar una ayuda económica, de cuya administración serán responsables cada comunidad autónoma.

Es el llamado «Bono del alquiler» para jóvenes y que se concede a los menores de 36 años, con una ayuda con un importe de 250 euros mensuales, entre 2022 y 2023, con la que podrán cubrir parte del alquiler, independientemente de si se alquila una casa entera o una habitación.

Por último, recordar que el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 prevé únicamente ayuda al alquiler para viviendas habituales y permanentes. Los inquilinos pueden optar a esta ayuda hasta el 50% de sus ingresos anuales, y las familias numerosas y las personas con discapacidad pueden recibir hasta cuatro veces sus ingresos. En concreto, el límite de renta para familias numerosas y personas con discapacidad es de 5 veces el IPREM.