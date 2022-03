¿No tienes tiempo de cocinar pero quieres comer saludable? Tener la comida siempre lista puede ser complicado, entre pensar, comprar y preparar puede irse mucho tiempo o nos pueden faltar ideas. Por eso, hoy os traemos un utensilio de Lidl, con el que podrás preparar platos de lo más gourmet en unos minutos.

Este utensilio es apto incluso para los que no saben cocinar y se trata de un cuecehuevos que te enamorará. Este producto te permite cocer a la vez varios huevos con distintos niveles de dureza para que todos puedan disfrutarlo como más les guste. Además, es fácil de utilizar y tendrás un alimento saludable en minutos y sin ensuciar la cocina. ¿Te ha gustado? ¡Te contamos más!

Este cuecehuevos tiene un soporte de plástico para 7 huevos e incorpora una asa para poder pasarlos por agua cómodamente. Además, este soporte es giratorio, así que puedes escoger diferentes temperaturas para cocinar con distintos niveles de dureza en un solo uso, perfecto si a alguien le gustan los huevos muy duros y otro los prefiere blanditos, lo importante es que todos estarán en su punto óptimo de cocción.

Incluye un vaso medidor con perforador de cáscaras y está disponible en dos colores, negro y blanco, así podrás escoger el que mejor encaje con tu estilo. Tiene una potencia de 400 W, puede lavarse en el lavavajillas y tiene un aviso sonoro para saber cuando están listos los huevos.

Si eres un amante incondicional del huevo no puedes dejar pasar este electrodoméstico, lo han hecho pensado en ti. Cuesta menos de 13 euros y te salvará esas noches en las que no sabes qué comer y no tienes ganas de cocinar. Podrás disfrutar de unas tostadas con aguacate y huevo con una yema líquida o incluso una ensalada con huevo duro, las recetas son infinitas y tus huevos serán dignos de cualquier restaurante.

Este utensilio de Lidl, es perfecto para disfrutar de la comida a la vez que cuidamos la alimentación, los huevos quedan perfectamente cocinados sin necesidad de utilizar aceites y otros alimento.

Beneficios del consumo de huevo

El consumo de huevo de manera regular puede tener múltiples beneficios en la salud, te contamos algunos a continuación para que te animes a añadirlos en tu dieta: