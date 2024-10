Los usan todos los profesionales: 4 trucos infalibles para conseguir alquilar tu piso más rápido

¿Quieres alquilar tu piso más rápido y con éxito? Los profesionales del sector inmobiliario tienen algunos trucos que marcan la diferencia.

Desde ajustar el precio hasta preparar el espacio para que luzca perfecto en las visitas, existen técnicas que te ayudarán a destacar entre la competencia. Las fotografías profesionales, una buena descripción y una estrategia de promoción efectiva también son claves para atraer más interesados en tiempo récord. Descubre estos cuatro consejos que te acercarán al inquilino ideal en menos tiempo del que puedes imaginar.

Trucos profesionales para alquilar tu piso rápidamente

La psicología es muy importante para poder alquilar tu piso más rápido. Hay varios trucos que casi siempre funcionan con los inquilinos. Estos son algunos de los más destacados.

1. Insinuar que tienes a otros interesados en tu vivienda

Uno de los métodos más usados por los profesionales y que no es nuevo es insinuar que otros posibles inquilinos están interesados en el inmueble. No obstante no es lo mismo decirlo directamente que mencionarlo.

Gracias a esta técnica el inquilino se lo pensará más rápido y te dará una respuesta casi inmediata sobre si le ha gustado el piso o no.

2. Decir que tienes otras visitas

Si estás tratando de convencer a un inquilino y a éste le ha gustado la casa, no querrá que nadie se la arrebate. Seguramente te pregunte si puede pensarlo hasta el día siguiente.

Si le dices que sí y añades que mañana tienes otras visitas en la misma vivienda y el que te dé una respuesta afirmativa primero se lo queda, es posible que te dé una contestación inmediata. Si le ha gustado el piso te dirá que se lo queda, si tiene demasiadas dudas no te dará una contestación en el momento.

3. Comentar que la vivienda está en una buena zona y tiene todo al alcance

Todo el mundo quiere vivir en una buena zona que tenga todo a su alcance. Por ello, la mayoría de las personas se dejan guiar por anuncios donde aparecen las mejores zonas de la ciudad aunque sean algo más caros.

Puedes tratar de convencer al inquilino diciéndole que tu piso se encuentra en una buena zona, que los vecinos son buenos y que no se escuchan ruidos. Además, puedes añadir que tienes todo cerca y que no necesitan ni usar el coche para moverse.

4. Sé amable y comprensivo

La amabilidad abre puertas. Debe ser el punto de partida en el trato con los inquilinos. Una relación cordial con las personas que buscan alquilar tu vivienda es fundamental. Debes responder de forma educada a sus dudas y ofrecerte a resolver todas las cuestiones que les surjan para facilitarles su decisión.

Aplicar estos cuatro trucos profesionales te permitirá alquilar tu piso más rápido y con menos complicaciones.