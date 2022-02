Desde esta necesidad de repensar la sostenibilidad desembarca en España Future Motors Iberia, el brazo operativo de Turntide Technologies propiedad de Bill Gates. Una empresa de software y datos que ha desarrollado el primer motor eléctrico con ADN digital capaz de reducir el consumo de energía en los sistemas de climatización, ventilación y aire acondicionado de los edificios hasta en un 60%.

Turntide Technologies se fundó en Estados Unidos en 2012 y cuenta con el respaldo de fondos como Breaktrhough Energy Ventures, de Bill Gates; JLL Spark, Amazon Climate Pledge o BMW i Venture, entre otros. La revolucionaria tecnología de sus motores eléctricos, conocidos como Smart Motor System, es ya utilizada por compañías de la talla de Sprouts, Five Guys o Wilko.

Para el desembarco en nuestro país la compañía incorpora como director general a Ignacio Osorio, tras su paso como consejero delegado de Ampere Energy. Osorio sigue ampliando su trayectoria profesional en el sector energético internacional después de acumular experiencias en grandes compañías como Powen o Lightsource BP.

«El Smart Motor System de Turntide permitirá mejorar la competitividad del tejido industrial español y va a servir para que las empresas se adapten con facilidad a la mayor presión normativa. No se trata exclusivamente de ser más rentable; nuestra ambición es actuar como palanca de cambio para que las compañías españolas lideren la transición energética cumpliendo con los objetivos de descarbonización de la economía», destaca el CEO de Future Motors Iberia.

Los motores eléctricos

Los motores eléctricos consumen el 50% de la energía global Los motores eléctricos consumen actualmente alrededor del 50% de la energía del mundo y la mitad de esa energía es desperdiciada por la ineficiencia de los motores convencionales. Esto se debe fundamentalmente a dos motivos: el primero es que los motores eléctricos convencionales muestran eficiencias bajas a velocidades variables.

El segundo motivo, igual de importante, es que el ‘big’ data de los motores no suele utilizarse y pasa desapercibido, lo que no permite automatizar el modo de funcionamiento de los mismos ni extraer conclusiones sobre las condiciones del entorno para optimizar este funcionamiento. «Si no monitorizamos y controlamos los motores a través del software, estos nos son del todo eficientes y además terminan deteriorándose, con los consiguientes gastos añadidos», afirma Osorio.

El Smart Motor System de Turntide ofrece una solución basada en algoritmos de aprendizaje automático y el internet de las cosas que conecta diferentes equipos a través de la nube. Su diferencial reside en el software de control y monitorización inteligente que entrega datos en tiempo real para adecuar automáticamente el funcionamiento del motor y optimizar el consumo según las condiciones del entorno.