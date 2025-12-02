Turner Construction Company, filial de ACS, liderará junto a SPC Construction la ejecución del Proyecto de Resiliencia de Battery Park City (BPCR), con una inversión de 1.700 millones de dólares (alrededor de 1.460 millones de euros) que se engloba en el Acuerdo Laboral (PLA) firmado por la Battery Park City Authority (BPCA) y el Building and Construction Trades Council (BCTC). Así lo ha anunciado la compañía a través de un comunicado.

Este es el primer proyecto en Nueva York que adopta el modelo de diseño y construcción progresivo. El acuerdo garantiza eficiencia en costes para este proyecto plurianual, salarios sostenibles para las familias, contratación local y más oportunidades para empresas.

El BPCR reducirá el riesgo de inundaciones mediante un sistema integrado de gestión costera que se extenderá desde First Place, a lo largo del Esplanade, hasta Greenwich Street.

Proyecto de Turner

Además de proteger propiedades y residentes, el proyecto mejorará los espacios públicos, incrementará la vegetación con un 85% de especies nativas y optimizará hábitats acuáticos. También eliminará la necesidad de seguros contra inundaciones al sacar a Battery Park City de la zona de riesgo de FEMA.

Este PLA refuerza el compromiso de BPCA con la resiliencia y el desarrollo laboral, creando miles de empleos sindicales y vías de acceso para jóvenes, aprendices, mujeres y veteranos. Al combinar diseño innovador con prácticas laborales equitativas, BPCR marca un precedente en infraestructuras climáticas que fortalecen tanto la costa de Manhattan como su clase media.

Así, Turner sigue avanzando en EEUU y ACS consolidando su liderazgo en Norteamérica. La empresa ya es líder en centros de datos y en el sector de la Defensa.