Tu empresa te debe dinero y quiere hacerte una transferencia: no caigas en la trampa

Tu empresa puede ser lo imposible para hacerte caer en una trampa que podría perjudicarte, si te debe dinero y quiere hacerte una transferencia, mucho cuidado. Tener problemas en la empresa es algo que puede suponer un problema añadido. Se puede caer en la tentación de cobrar un dinero pendiente a través de transferencia, pero cuidado, esta cantidad quizás no cuente como nómina o dinero pendiente, por lo que no se podrá justificar como tal con todas las consecuencias que eso conlleva. Será mejor que hagas las cosas bien con tu empresa.

Las transferencias de dinero entre empresas y trabajadores deben estar debidamente justificadas. Cada euro que se recibe forma parte de una nómina con una retención, o ya sea unas horas extras que también deben cotizar debidamente, de lo contrario, las consecuencias pueden acabar siendo terribles.

La gran mayoría de las empresas españolas se merecen un premio, por aguantar en tiempos difíciles con unos pagos que van en aumento. Se han aumentado las cotizaciones, las nóminas y todo, con unos gastos disparados. Por lo que, tiene mérito tener una empresa que siga en pie y, sobre todo, tener trabajadores. El motor del país son las empresas que dan trabajo y dinamizan la economía, aunque a diferencia de Alemania que en tiempos de crisis se bajan los impuestos, aquí se sigue pagando y cada vez más.

Los trabajadores y quizás alguna empresa que no conozca la normativa deben mantenerse activos con unos datos que ponen la piel de gallina. Pero eso no significa que no se deban hacer las cosas bien. A la hora de pagar a un trabajador, cada pago debe estar al día de todos los impuestos y normativa vigente.

Por lo que de no declararse tarde o temprano al trabajador le acabarían eliminando de esa cantidad los correspondientes impuestos. Tanto para la empresa, como para el trabajador, se debe intentar buscar un equilibrio correcto y hacer las cosas bien para que nada les perjudique a uno u al otro. Si tu empresa quiere pagarte con una transferencia comprueba que esté todo correcto, al igual que como empresario si quieres pagar a tus trabajadores, recuerda estar al pago de todos los impuestos y advertirles de casa paso. La economía necesita a las empresas y a los trabajadores en este engranaje perfecto que consiguen las empresas españolas.