El truco legal para evitar el impuesto de donaciones al compartir un premio de la Lotería

El próximo domingo 22 de diciembre se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad 2024, fecha en la que se da por comenzada la Navidad en España. Dentro de unos días desde el Teatro Real se repartieran millones de euros en uno de los eventos en el que participan cientos de miles de españoles. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios ha dado una serie de consejos con motivo del sorteo de la Lotería de Navidad. También ha desvelado un pequeño truco legal para evitar el impuesto de sucesiones.

El sorteo de la Lotería de Navidad 2024 ya se vislumbra en el horizonte y el Teatro Real ya se engalana para vivir el día más especial del año que como es habitual, se celebrará el próximo 22 de diciembre. A pocos días para la celebración, cientos de miles de españoles apuran la compra de los últimos décimos de Lotería con la esperanza de que este año su boleto sea el agraciado en un sorteo que reparte millones de euros, siendo el primer premio de 400.000 euros por décimo. El segundo premio, por ejemplo, es de 125.000 por décimo.

El próximo domingo 22 de diciembre también entra en juego Hacienda, que también se forra con el sorteo de la Lotería de Navidad. Los premios iguales o inferiores a 40.000 no están sujetos al pago de impuesto y a partir de esta cantidad la Agencia Tributaria se lleva un 20%. Es decir, para una persona que tenga un décimo del número premiado con El Gordo valorado con 400.000 euros se le descontará un 20% de los 360.000 restantes, que equivale a 72.000 euros.

Así que la cantidad limpia que se le quedaría al premiado sería de 328.000 euros. Con esta fórmula, una persona que se lleve el segundo premio percibirá 108.000 euros tras el pago de impuestos. En lo que respecta al tercero, premiado con 50.000 euros, la cantidad limpia será 48.000 euros y a partir de ahí Hacienda ya deja de intervenir porque no será necesario el pago de impuestos.

El impuesto de sucesiones en la Lotería

La Organización de Consumidores y Usuarios ha dado una serie de consejos para los españoles que jueguen en el sorteo de la Lotería de Navidad 2024 y compartan el décimo. Esto es una práctica habitual entre españoles, compartir entre varios un boleto y, antes, durante y después hay que tener claro los procedimientos a seguir en caso de que finalmente resulte premiado. Incluido un pequeño truco legal para evitar el impuesto de sucesiones en el caso de llevarse uno de los tres primeros premios.

«Si compartes lotería, basta con que el depositario del décimo lo fotocopia y entregue a cada participante una copia firmada (con el nombre y el DNI del depositario) en la que se indica que tal persona juega en ese número, serie, fracción y sorteo, una cantidad de euros determinada», comienza diciendo la OCU en su artículo sobre los pasos a seguir en caso de compartir la lotería. Esta organización también especifica que: «También se suele enviar una foto del décimo por email o por WhatsApp. Los mensajes de WhatsApp pueden ser una prueba, siempre y cuando aparezcan los datos del depositario, los participantes y la participación de cada uno».

Y, ¿qué hacer en caso de que el décimo resulte premiado? La Organización de Consumidores y Usuarios también deja claro que lo primero que hay que hacer es identificar en el banco a cada ganador y su porcentaje en la participación. «Una vez hecho esto, los bancos pueden abonar el premio entero (después de descontar el importe por el cual se tributa) en la cuenta de la persona que ya es titular de una cuenta en ese banco y que después repartirá según lo convenido», apuntan. «Nunca debes cobrarlo todo uno sin identificar a los otros participantes, ya que al repartirlo puede parecer que estás donando el dinero, lo que obligaría al pago del impuesto de donaciones», añade sobre el famoso impuesto de sucesiones en el que puedes caer en el caso de repartir el dinero de la Lotería.

Para ello, desvela un pequeño truco legal en el que no tendrás que pagar este impuesto tras repartir la cantidad premiada. «Si el décimo es compartido, hay que tener en cuenta que Hacienda retiene automáticamente el 20% de la parte del premio que excede del mínimo exento de 40.000 euros por cada décimo, no por cada persona agraciada. Es decir, se descuenta el impuesto y después se reparte la cantidad neta entre los participantes. El premio no se declara en el IRPF, los rendimientos que genere, sí», informa sobre las directrices que tienes que seguir para evitar declarar este impuesto en lo que respecta al décimo.