Tractorada en Madrid por las ayudas para un campo asolado por la sequía: «Es una movilización de Estado»

El campo toma la ciudad, una vez más. Más un centenar de tractores, recorrieron el pasado miércoles el centro de Madrid para desembocar en el Ministerio de Agricultura, una institución a la que le piden más ayudas para paliar los efectos de la sequía y del alza de costes en su actividad. Ganaderos y agricultores de Cataluña, Valencia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid vinieron a defender su modo de vida reclamando una mayor acción política en el sector primario, esencial para la mantener la cadena alimentaria. «Esto es una movilización de Estado», asegura José Manuel de Las Heras, uno de los agricultores que ha participado en la manifestación durante una entrevista con OKDIARIO.

La sequía está dejando el campo español desbastado. Si bien no se dan las condiciones meteorológicas para cultivar, el aumento de los costes de producción tampoco ayuda. De este modo, convocados por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos Españoles, los trabajadores de este gremio han pedido medidas y mayores ayudas para preservar su actividad.

Según cifras proporcionadas por las asociaciones del sector, las subvenciones —a las que se han dado luz verde pero todavía no han sido ejecutadas— tan sólo van a cubrir alrededor del 3% de las pérdidas del sector. «El ministerio está dando ayudas ridículas, no entendemos porqué no hay unas subvenciones serias», lamenta José Manuel, viticultor de Aranda de Duero en una conversación con este periódico.

Para denunciar estos agravios, los trabajadores del campo emprendieron el pasado martes la Marcha de la Sequía. Lo hicieron trayendo más de un centenar de tractores a Madrid. Algunos de ellos recorrieron más de 500 kilómetros desde los campos de Gerona hasta la capital. Salieron el lunes y se unieron a sus compañeros de gremio que en la madrugada del pasado martes condujeron sus vehículos de trabajo para llegar a la Puerta de Alcalá. Así, trabajadores de toda España se manifestaron en una marcha que fue secundada por 500 personas que acompañaron a los 180 tractores.

Cultivos en sequía

OKDIARIO acompañó la mañana del pasado miércoles a los agricultores y ganaderos para conocer en qué situación se encuentran los cultivos que dan de comer a la población española. Todos ellos lamentan el mal estado del campo provocado por la sequía. «No llueve, no podemos cultivar y no hay beneficios», explica una agricultora catalana. Y prosigue: «Este año, si no nos dan ayudas, no vamos a poder afrontar la siembra, nos vamos a pique».

Uno de los cultivos más afectados es el cereal. Al faltar agua en las zonas de regadío por la sequía, este verano se están produciendo problemas muy serios en los cultivos de secano. Por ejemplo, en Extremadura, se están dando riegos de apoyo para que no se seque la planta, pero el fruto que den va a ser muy limitado.

Pérdidas

La sequía y el alza de costes está provocando pérdidas millonarias. Unión de Uniones estima para este año unas pérdidas de producción de cultivos de unos 4.805 millones de euros. A ello se suma un importante sobrecoste estimado de los piensos de alrededor de 7.987 millones comparado con la media de los últimos cinco años.

También los combustibles, la energía y los fertilizantes han incrementado su precio. Según las cifras proporcionadas por la asociación agropecuaria, se estima que las pérdidas en estos componentes supondrían en torno a 1.370 millones de euros.

PAC insuficiente

Otra de las reivindicaciones de los trabajadores del sector primario es la reestructuración integral de la Política Agraria Común (PAC). Los empresarios del campo aseguran que es insuficiente y que se deben cambiar radicalmente los aspectos medioambientales de la PAC.

Ejemplo de ello son ciertos ecoesquemas, que hacen a los agricultores empezar a cosechar en septiembre para dejar espacio a las aves. Sin embargo, las ayudas que se dan a estos trabajadores para poder retrasar su cosecha no son suficientes. «El Ministerio para la Transición Ecológica incluyó las medidas medioambientales en la PAC sin diálogo y sin contar con los agricultores», lamenta José Manuel, agricultor de Castilla y León.

Además, los trabajadores del campo también afean que su ministro, Luis Planas, no haya tenido voluntad de diálogo para escuchar sus problemáticas. De este modo, representantes de la Unión han leído un manifiesto a las puertas del Ministerio de Agricultura para reivindicar más ayudas para paliar la dramática situación en la que se encuentra el campo.