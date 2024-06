Trabaja por ti: el robot cortacésped de Leroy Merlin que deja el jardín perfecto sin tu ayuda

Parecía que no iba a llegar nunca, pero lo cierto es que estamos a apenas dos días para el arranque oficial del verano, de modo que ya no puedes retrasar más el hecho de mantener el jardín en un estado perfecto para disfrutar de él durante todas las vacaciones. Sin embargo con las altas temperaturas que ya empiezan a notarse, dedicar tiempo a cortar el césped puede convertirse en una tarea tediosa y agotadora. Aquí es donde entra en juego el innovador robot cortacésped de Leroy Merlin. Este dispositivo no solo hará todo el trabajo por ti, sino que también garantizará que tu jardín se mantenga impecable sin necesidad de tu intervención constante.

Imagina disfrutar de tus días de verano sin preocuparte por el mantenimiento del césped. Con el robot cortacésped Fuxtec FX-RB218, esto es posible. Este avanzado dispositivo está diseñado para operar de manera autónoma, asegurando que tu jardín luzca siempre perfecto. Gracias a su tecnología de sensores y su sistema de funcionamiento inteligente, podrás disfrutar de un césped bien cuidado mientras te dedicas a las actividades que realmente te gustan.

Leroy Merlin destaca siempre por ofrecer productos que facilitan la vida diaria, y el robot cortacésped Fuxtec FX-RB218 no es la excepción. Con características avanzadas como sensores de lluvia y de choque, y un sistema de protección antirrobo, este dispositivo se convierte en el aliado perfecto para mantener tu jardín sin esfuerzo. Este verano, deja que la tecnología trabaje por ti y disfruta de tu jardín como nunca antes.

El robot cortacésped de Leroy Merlin que deja el jardín perfecto

El robot cortacésped Fuxtec FX-RB218 es una maravilla de la tecnología moderna, diseñado específicamente para jardines de hasta 600 m². Este dispositivo, disponible en Leroy Merlin por 479.00 €, ofrece una solución eficaz y fiable para mantener el césped en óptimas condiciones sin necesidad de intervención manual constante.

Una de las principales ventajas del Fuxtec FX-RB218 es su capacidad para cortar el césped de manera totalmente automática. Con una anchura de corte de 18 cm y unas dimensiones compactas de 52 x 39 x 27 cm, este robot es capaz de manejar superficies amplias con facilidad. Está equipado con una batería de litio de 2Ah que se carga en solo 1,5 horas, proporcionando un tiempo medio de trabajo de 45 minutos por ciclo.

Movimiento a lo largo del cable delimitador

El Fuxtec FX-RB218 utiliza un cable delimitador para definir el área de corte. Este cable actúa como una valla virtual, guiando al robot y asegurando que solo corte el césped dentro de los límites establecidos. Si el cable está defectuoso o la estación de carga se apaga, el robot se detiene automáticamente en tres segundos, garantizando la seguridad y la precisión del corte.

Sensor de lluvia

Equipado con sensores de lluvia, el robot cortacésped es capaz de detectar condiciones meteorológicas adversas. En caso de lluvia, el robot regresa automáticamente a la estación de carga y reanuda el corte en el siguiente ciclo de trabajo, asegurando que el césped no se corte en condiciones desfavorables y evitando así daños al césped.

Protección antirrobo

La seguridad es una prioridad con el Fuxtec FX-RB218. Este dispositivo cuenta con una opción de protección mediante contraseña que previene el robo. Si se intenta mover o utilizar el robot sin autorización, la función de protección se activa, asegurando que tu inversión esté siempre protegida.

Sensor de elevación

Los sensores de elevación son otra característica crucial de este robot. Situados entre los capós superior e intermedio, estos sensores detienen el robot si se levanta manualmente o si una de las ruedas atraviesa un agujero, evitando posibles daños al dispositivo y garantizando su funcionamiento seguro.

Accesorios del robot cortacésped de Leroy Merlin

El robot Fuxtec FX-RB218 incluye todo lo necesario para su instalación y operación eficiente. Una vez lo compres verás que lleva:

1 robot cortacésped FX-RB218

100 metros de cable delimitador, opcionalmente ampliable hasta un máximo de 400 metros

opcionalmente ampliable hasta un máximo de 400 metros 150 estacas/ganchos para fijar el cable delimitador en el suelo

para fijar el cable delimitador en el suelo 2 conexiones de cable y 2 conexiones de enchufe

1 estación de carga con adaptador y cable de carga

con adaptador y cable de carga 10 estacas/clavos para fijar la estación de carga

fijar la 2 separadores

1 manual de usuario

Ventajas adicionales

Además de sus impresionantes características técnicas, el Fuxtec FX-RB218 ofrece una serie de ventajas adicionales que lo hacen ideal para cualquier jardín:

Programación personalizada: Permite programar ciclos de corte según tus necesidades, asegurando que el césped siempre esté en las mejores condiciones.

Permite programar ciclos de corte según tus necesidades, asegurando que el césped siempre esté en las mejores condiciones. Bajo nivel de ruido : Con una presión acústica de solo 60 dB, el robot opera de manera silenciosa, evitando molestias para ti y tus vecinos.

: Con una presión acústica de solo 60 dB, el robot opera de manera silenciosa, evitando molestias para ti y tus vecinos. Fácil mantenimiento: Su diseño y componentes facilitan el mantenimiento y la limpieza, prolongando la vida útil del dispositivo.

Como puedes ver, el robot cortacésped Fuxtec FX-RB218 de Leroy Merlin es una solución innovadora y eficiente para mantener tu jardín en perfecto estado sin esfuerzo. Con sus avanzadas características de seguridad, sensores inteligentes y facilidad de uso, este dispositivo se convierte en el aliado perfecto para disfrutar de un césped bien cuidado durante todo el verano. No pierdas la oportunidad de dejar que la tecnología trabaje por ti y transforma tu jardín en un espacio siempre verde y en perfectas condiciones.