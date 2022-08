Trabaja en Alemania por más de 3.000 euros sin tener que saber alemán

Cada vez son más los españoles que buscan nuevas oportunidades laborales en el extranjero, donde pueden encontrar mejores condiciones y sobre todo, mejores sueldos. Las oportunidades para crecer en un sector o las facilidades de los países por contar con profesionales de España, hacen de Alemania uno de los destinos más atractivos. Es por ello, que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), también incluye ofertas de trabajo en el extranjero entre sus opciones.

Destinos como Alemania, son de los más buscados por los españoles y entre las ofertas destaca la de ejercer como educador/a infantil. El principal requisito para poder acceder al puesto de trabajo es contar con estudios finalizados en Educación Infantil y ser un maestro especializado en ello, no obstante, entre los requisitos no figura el conocimiento del idioma, por lo que tener buen nivel de Alemán no sería imprescindible.

Si bien es cierto que conocer el idioma siempre es un plus para que el cambio al país sea más sencillo, este no parece una prioridad para los centros de Alemania, que buscan personal cualificado en el sector. Según muestra la oferta del portal EURES, se tendrán en cuenta perfiles especializados en el campo de la educación, ya sea infantil o primaria. También serán interesantes los estudios de psicología o pedagogía.

Además, también se debe tener nacionalidad de cualquier estado miembro de la Unión Europea y el candidato deberá quedarse durante un largo periodo de tiempo en Alemania, pues en estas ofertas no solo ofrecen el trabajo, sino que pretenden formar al candidato para que pueda ir creciendo como profesional.

Trabaja en Alemania con estas condiciones

Entre las condiciones de la oferta, que funcionan como principal incentivo para captar nuevos trabajadores en Alemania, se contempla un primer salario de entre 2400 y 2700 euros, al que se le podrían llegar a sumar beneficos especiales. Con la mejora del idioma y el desempeño en el sitio de trabajo, este suelo podría verse mejorado hasta los 2800 y 3400 euros mensuales.

También, existen facilidades para que el candidato pueda realizar el traslado de manera cómoda, los mismos ofertantes ofrecen la posibilidad de conocer el nuevo trabajo antes de firmar el contrato. Además, ayudan al candidato escogido a encontrar un alojamiento cerca del sitio de trabajo y ofrecen soporte en los trámites burocráticos pertinentes, algo que el trabajador deberá tener en cuenta para poder trabajar en el extranjero dentro de la legalidad. Las mismas empresas cuentan con perfiles especializados que ayudan a que este trámite sea sencillo y cómodo, aún sin conocer demasiado el idioma.

También hay empresas que ofrecen la posibilidad de cursar estudios complementarios para poder aprender el idioma mientras dura la estancia, para así facilitar la comunicación con el tiempo. Esto resulta interesante y se complementa con las otras condiciones, que ya muestran un salario base mucho más elevado del que se puede cobrar en España.

Esta es una de las muchas ofertas que podrás encontrar en el portal de empleo del SEPE. En Alemania también buscan profesionales de la fisioterapia, recepcionistas o incluso, médicos especializados, no se requiere un gran nivel de alemán de entrada y en todas ellas, el principal requisito es contar con estudios finalizados en ese ámbito. Trabaja en Alemania de manera sencilla, cómoda y sin conocer el idioma.