Por primera vez desde que BBVA lanzase la OPA hostil sobre Banco Sabadell, Carlos Torres y Josep Oliu compartirán espacio con el ministro de economía, Carlos Cuerpo, que en repetidas ocasiones se ha pronunciado en contra de esta operación.

Este encuentro público entre los tres principales actores del sector bancario en este momento será en la sede del Instituto de Crédito Oficial -ICO-, que será el anfitrión de un convenio entre la propia institución y las entidades bancarias españolas.

Se firma un convenio para movilizar 30.000 millones de euros para inversiones verdes, y para pymes y micropymes, pero todo el foco estará en ese encuentro a tres bandas.

De estos 30.000 millones de euros, 21.000 millones de euros se distribuirán a través de las entidades financieras y gestoras de capital privado. Para esto, los bancos tendrán que firmar sus respectivos convenios para desplegar los fondos, algo que se producirá a lo largo de las próximas semanas.

Torres y Oliu asisten como invitados, al igual que otros presidentes y directivos de otras entidades financieras o agrupaciones empresariales. Entre la banca, asistirá el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar; el presidente de Kutxabank, Antón Arriola, y el presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, entre otros.

También asistirán los representantes de las patronales: Alejandra Kindelán de la AEB; José María Méndez, de la CECA; y Cristina Freijanes, de Unacc, así como miembros de la agrupación de capital riesgo SpainCap.

Tensión en BBVA

Con BBVA imputado por cohecho y revelación de secretos, y con Carlos Cuerpo posicionando claramente al Gobierno en contra de una fusión que, argumenta, «afectaría a la competencia», todos los ojos estarán puestos en Carlos Torres. El presidente de BBVA también se llevó un tirón de orejas por parte de la fiscalía, acusando al propio presidente, a la cúpula, y a la entidad de «no colaborar» en la investigación del caso BBVA-Villarejo. Vive Torres días particularmente complejos en los que, a pesar de todo, trata de sacar adelante la OPA lanzada sobre Sabadell.

Hasta ahora, Cuerpo había coincidido en actos públicos con ambos banqueros por separado. Con Oliu había coincidido en las jornadas del Cercle d’Economia en mayo, mientras que con Torres ha coincidido dos veces en junio: primero junto con Pedro Sánchez en la cumbre con el Gobierno de Turquía en Madrid; posteriormente en Santander, en el arranque del seminario que organiza anualmente la APIE.

Fases de la OPA de BBVA sobre Sabadell

BBVA tiene por delante dos grandes retos: sacar adelante la ampliación de capital y, con ella, lanzarse a convencer a los accionistas de Sabadell de que acepten la OPA.

Dado que la OPA consiste en un canje de acciones, BBVA tiene que aprobar una ampliación de capital de hasta 1.126 millones de acciones nuevas -más de 10.600 millones de euros a los precios actuales- para atenderlo. Y para ello ha convocado una junta extraordinaria de accionistas el 5 de julio que debe aprobar la operación.

En caso de que la junta no aprobara la ampliación, Carlos Torres, presidente de BBVA, no podría seguir adelante con la OPA sobre Sabadell y quedaría en ridículo porque sus propios accionistas no apoyarían la operación y, aunque no parece probable, no se puede descartar por completo: como ha publicado OKDIARIO, hay informes independientes que aseguran que los accionistas de BBVA no ganan apenas nada con la compra; por otro lado, se oponen radicalmente a mejorar las condiciones de la OPA.

En esta tesitura, Torres no quiere correr ningún riesgo. En su visita a Barcelona de este lunes, en la que se reunió con Pere Aragonés, el presidente de BBVA mantuvo una nueva conferencia con los trabajadores del banco en Cataluña y les ordenó perseguir a los pequeños accionistas para conseguir que voten telemáticamente a favor de la ampliación.

Respecto a la OPA lanzada, los accionistas de Sabadell se debaten entre aceptar la oferta o los argumentos de Josep Oliu, que ha presentado varios informes en los que explica que «la rentabilidad de la entidad será mucho mayor» si continúan en solitario.

De hecho, como publicó en este diario Eduardo Segovia, la firma de análisis independiente Autonomous considera que la OPA lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell no aportará prácticamente nada a los accionistas del primero, e incluso plantea que sería más rentable destinar esos recursos a recomprar acciones. Asimismo, considera que la fusión -si se lleva a cabo- sufrirá una pérdida del 5% de los ingresos actuales de los dos bancos por los solapamientos entre ambos.

A su juicio, el equipo de Carlos Torres no ha tenido en cuenta que no sólo va a obtener sinergias con la fusión, sino que también va a sufrir disinergias -dis-synergies-, es decir, pérdidas de ingresos. Autonomous cifra esta caída en un 5% de los actuales ingresos del Sabadell por la cuota de mercado que alcanzaría la entidad fusionada en Cataluña y por el solapamiento en el negocio de pymes.