Torres (BBVA) desafía a la CNMV: «El precio de una segunda OPA a Sabadell será el mismo que en la actual»

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha vuelto a desafiar este viernes a la CNMV al asegurar que una eventual segunda OPA sobre el Banco Sabadell tendría el mismo precio que la actual. Algo que no depende del banco, sino del «precio equitativo» que fije la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y que se contradice con el propio folleto de la oferta.

En una entrevista a EFE, Torres ha insistido en que la posibilidad de que haya una segunda opa depende «enteramente» de la voluntad del BBVA y, sólo en caso de que el banco decidiera llevarla a cabo porque logre más del 30 % del capital pero menos del 50 %, sería al mismo precio que el actual.

Como informa hoy OKDIARIO, en la ampliación del folleto de la OPA el BBVA asegura que desistirá de la OPA si no alcanza el 30% del capital del Sabadell, y abre la puerta a lanzar una segunda oferta si se queda entre el 30% y el 50%, en función del precio que tenga que pagar. Por tanto, Torres contradice a este documento oficial cuando asegura que el precio de la segunda OPA será el mismo que el de la primera.

El presidente del BBVA se muestra «absolutamente convencido» de que la opa sobre el Banco Sabadell triunfará y superará el 50 % del capital, por lo que no será necesario ir a una segunda operación en la que, en todo caso, el banco «nunca» ofrecería un precio superior.