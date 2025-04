Todo el mundo me pregunta si me doy rayos UVA desde que uso la crema bronceadora de Mercadona

Hay productos que parecen pasar desapercibidos en los estantes, hasta que alguien los prueba, ve los resultados, lo comparte en redes y de repente, se hace viral. Eso es lo que está ocurriendo con una loción de Mercadona que está provocando el que muchos salgan corriendo a por ella, ya que tras aplicarla, notas que la piel te va quedando bronceada, como si te acabaras de dar rayos UVA. Una crema bronceadora de Mercadona que cuesta menos de 4 euros, pero que se ha convertido en la esencial esta primavera, y sobre todo, de cara al verano.

La primavera es ese momento del año en el que por fin, dejamos el abrigo en el armario y comenzamos a destapar brazos, las piernas y, en definitiva, más piel. Pero después de meses de frío y capas de ropa, lo habitual es que el color sea más parecido al de la leche que al de la arena de la playa. Y aquí es donde entra la crema bronceadora de Mercadona y de la marca Deliplus: un clásico silencioso que este año vuelve con fuerza, justo cuando más falta hace un empujón de color. A diferencia de los autobronceadores exprés, que pueden dejar manchas o tonos poco naturales, esta loción trabaja de forma gradual. Nadie se levanta naranja al día siguiente, ni parece que haya pasado por un túnel de pintura. La clave está en la constancia y la fórmula bien pensada, que transforma poco a poco el tono de la piel, dándole un efecto buena cara generalizado que llama la atención sin exagerar.

Así es la crema bronceadora de Mercadona que todos quieren

El producto en cuestión es la Loción Corporal Efecto Bronceado de Deliplus, pensada para piel normal y presentada en un envase de 400 ml por 3,75 euros. Su promesa es sencilla: hidratar y aportar un tono bronceado progresivo y natural. Nada de resultados drásticos ni acabados artificiales. Aquí se trata de cuidar la piel mientras se potencia ese tono dorado tan deseado al comienzo del buen tiempo.

Además de su precio asequible, lo que marca la diferencia es su combinación de ingredientes activos. Contiene glicerina, que ayuda a mantener la piel hidratada durante horas, y aceite de jojoba, un ingrediente rico en antioxidantes que nutre en profundidad. El resultado no es sólo un bronceado saludable, sino también una piel suave, luminosa y con mejor aspecto.

Cómo se usa para conseguir el mejor resultado

Usar esta loción no tiene ningún misterio, pero conviene seguir algunos pasos para lograr ese efecto rayos UVA que tanto impacta. Lo ideal es aplicarla una vez al día, preferiblemente tras la ducha, con la piel limpia y seca. Se extiende como cualquier crema hidratante, con movimientos circulares para asegurar que queda uniforme.

Es importante lavarse bien las manos después de usarla (para evitar que las palmas queden más oscuras) y dejar que se absorba por completo antes de vestirse, sobre todo si se van a usar prendas claras. Aunque su fórmula es ligera y se absorbe bastante rápido, este pequeño detalle ayuda a evitar manchas en la ropa.

Los resultados no se ven de un día para otro, pero eso es precisamente lo que hace que funcione tan bien. Al cabo de 3 o 4 días, la piel empieza a tener ese tono dorado natural, como si hubiese recibido los primeros rayos del sol primaveral. Y con el uso continuo, ese bronceado se intensifica de forma gradual, sin cambios bruscos ni parches.

Por qué todos creen que te das rayos UVA

La gran virtud de esta crema no está solo en su eficacia, sino en lo natural que queda el tono que deja. Nada de colores anaranjados ni brillos extraños. El resultado es tan sutil como convincente. Esa es la razón por la que muchos no se lo creen cuando se les dice que es una loción de supermercado. De hecho, quienes la usan a menudo cuentan que los comentarios del tipo “¿has empezado con los UVA?” o “te veo más morena, ¿has estado de vacaciones?” no paran de llegar.

Y no es para menos: una piel hidratada, con un toque dorado y sin rastro de sequedad o descamación se nota. El aspecto general mejora tanto que da la sensación de haber estado en un spa o en la playa durante días. Y todo eso, por menos de 4 euros.

Consejos extra para sacarle el máximo partido

Para quienes quieran llevar su efecto al siguiente nivel, hay algunos trucos que funcionan muy bien con esta loción. Por ejemplo, exfoliar la piel una o dos veces por semana ayuda a que el color se fije de forma más uniforme y dure más tiempo. También es buena idea combinarla con otras hidratantes de uso diario si se busca mantener la piel muy jugosa, alternando su uso según necesidad.

Y si se quiere mantener el tono durante toda la primavera, bastará con seguir aplicándola cada pocos días, como mantenimiento. Así, el efecto no solo se conserva, sino que se intensifica ligeramente con el tiempo, justo a medida que los días se vuelven más largos y se empiezan a planear escapadas al sol.

En un momento en el que los productos de belleza tienden a encarecerse y complicarse, encontrar algo tan eficaz, fácil de usar y económico como esta loción de Mercadona es una alegría. No hace falta más que probarla durante una semana para notar que la piel cambia, se ve más sana y con ese toque de sol que tanto favorece. Y si, de paso, alguien pregunta si te has dado rayos UVA… puedes sonreír y dejarlo en el misterio. Porque a veces, lo más sencillo es lo que mejor funciona.