Todo el mundo me pregunta qué me he hecho en la cara desde que uso este sérum antiojeras

Si hay algo que puede hacer que el rostro se vea cansado y apagado, son las ojeras. No importa cuánto duermas o cuántos litros de agua bebas al día, a veces parecen estar ahí para quedarse. En mi caso, era una batalla constante contra esas sombras oscuras que ningún corrector lograba disimular por completo. Pero todo cambió desde que incorporé a mi rutina de belleza un sérum antiojeras que está arrasando en redes sociales.

Desde que empecé a usar este producto, he notado una diferencia tan notable en mi piel que la pregunta que más recibo últimamente es: «¿Qué te has hecho en la cara?». Mis ojeras, que antes parecían tatuadas bajo mis ojos, han disminuido visiblemente, y el aspecto de mi piel es más luminoso y saludable. La clave de este cambio tiene nombre y apellido: el Sérum para el contorno de ojos con té verde y niacinamida de ONDO Beauty. Pero no soy la única que ha experimentado este cambio. La tiktoker Rocío Arribas lo ha recomendado en su cuenta, asegurando que gracias a este sérum ha logrado decir adiós a las «ojeras de caballo» que ni cinco capas de corrector conseguían ocultar. Conozcamos entonces cómo es este sérum antiojeras que seguro querrás tener a prueba y con qué otro producto tenéis que combinarlo para aumentar sus resultados.

El sérum antiojeras que está arrasando en redes

El Sérum para el contorno de ojos con té verde y niacinamida de ONDO Beauty sérum tiene un precio de 29,99 € por un frasco de 15 ml, y su éxito se debe a una fórmula repleta de ingredientes diseñados para iluminar, hidratar y rejuvenecer la zona del contorno de los ojos.

Su ingrediente estrella es el agua de té verde del sur de China, que sustituye el agua convencional en su formulación. Este extracto está cargado de antioxidantes que protegen la piel de los radicales libres y los daños causados por la contaminación, el estrés y la radiación UV. Además, calma y refresca la piel, dejándola con un aspecto mucho más saludable.

Otro ingrediente clave es la niacinamida, y este sérum contiene un 5%, el porcentaje más alto dentro de los productos de la marca. Este poderoso antioxidante no solo calma la piel, sino que también la ilumina y combate las manchas.

Pero la fórmula no se queda ahí. También contiene un 0,5% de ácido hialurónico, un ingrediente capaz de retener grandes cantidades de agua en la piel, asegurando una hidratación profunda durante todo el día. A esto se suma el pantenol (provitamina B5), que refuerza la barrera cutánea y protege la piel de las agresiones externas.

Otros ingredientes destacados incluyen extractos de regaliz para potenciar la luminosidad, cafeína para estimular la microcirculación y un cóctel de vitaminas A, C y E con propiedades antioxidantes. Además, este sérum contiene retinol, el activo estrella en la lucha contra los signos del envejecimiento, ya que estimula la producción de colágeno y ayuda a mantener la piel firme y tersa.

¿Cómo se usa?

La aplicación es sencilla. Se recomienda colocar una pequeña cantidad en el arco de la ceja y, con el dedo anular, extenderlo suavemente por todo el contorno de ojos con ligeros toquecitos. Aunque su textura es más ligera que una crema, su acción es potente. Puede combinarse con un contorno de ojos en crema para un extra de hidratación y también con parches para potenciar su efecto.

Dado que contiene retinol, se puede usar tanto de día como de noche, pero siempre acompañado de protección solar. Si estás embarazada, es recomendable suspender su uso hasta después de la lactancia.

El complemento perfecto: Crema Contorno de Ojos Hidratante de Kiehl’s

Para quienes buscan una hidratación intensa, la tiktoker también recomienda combinar el sérum con la Crema Contorno de Ojos Hidratante de Kiehl’s, disponible en Sephora por 36,00 €. Esta crema está formulada con ingredientes ultra hidratantes como el aceite de aguacate, rico en ácidos grasos esenciales y vitaminas A, D y E, así como manteca de karité para aportar elasticidad y suavidad.

La textura de esta crema es cremosa y envolvente, proporcionando un extra de nutrición sin irritar la piel ni migrar hacia los ojos. Además, cuenta con antioxidantes como los beta-carotenos y la vitamina E, que protegen la piel del daño ambiental y previenen el envejecimiento prematuro.

Su aplicación es simple: se coloca sobre el hueso orbicular y se masajea suavemente siguiendo la línea de la ceja, permitiendo que la piel absorba todos sus beneficios. Según las reseñas, esta crema ha sido un salvavidas para quienes sufren de deshidratación en el contorno de ojos, ayudando a suavizar las líneas finas y aportando una apariencia más fresca y descansada.

¿Dónde comprar estos productos?

El Sérum para el contorno de ojos con té verde y niacinamida de ONDO Beauty está disponible en Amazon y en tiendas de cosmética coreana como Miin, mientras que la Crema Contorno de Ojos Hidratante de Kiehl’s se encuentra en Sephora. Ambas opciones han conquistado a quienes buscan un tratamiento eficaz para mejorar la apariencia de las ojeras y la hidratación de la zona del contorno de ojos.

Después de probar innumerables productos sin éxito, finalmente encontré la combinación ideal para decir adiós a las ojeras y lucir una mirada más luminosa y fresca. El Sérum para el contorno de ojos de ONDO Beauty y la Crema Contorno de Ojos Hidratante de Kiehl’s son el combo definitivo para quienes buscan mejorar la apariencia de su contorno de ojos sin recurrir a soluciones invasivas.