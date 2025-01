Adiós a las ojeras nadie lo conoce pero he encontrado el corrector milagroso por 2€ en Primor

Las ojeras tienen los días contados, gracias a este corrector milagroso que se vende por sólo 2 euros en Primor. Llega el momento de hacerse con un básico de todo tocador. El ritmo de vida actual hace que tengamos que estar muy pendientes de una serie de detalles que serán los que marcarán la diferencia. Cada detalle cuenta y en concreto las ojeras son uno de los elementos que debemos eliminar por completo. Primor tiene una amplia gama de elementos que debemos tener en cuenta.

Este corrector milagroso es una auténtica maravilla.

Las ojeras pueden tener los días contados

Este tipo de elemento puede acabar siendo lo que marque estos días de exámenes o de trabajo.

Es el momento de cuidarnos un poco más. Lo ideal sería descansar una mica más.

Los ojos son el espejo del alma.

Te proponemos un increíble corrector de ojeras que cuesta sólo 2 euros y te ayudará a conseguir lo que te propones y más.

Este corrector de ojeras cuesta sólo 2 euros en Primor

Desde el blog de Urbil nos dan algunos datos sobre el tipo de ojeras que podemos tener y que nos afectarán de lleno en estos días.

Ojeras moradas. Estas ojeras son las más comunes dentro de la mayoría de las mujeres. Para disimularlas, tienes que aplicar una tonalidad amarilla. Antes de aplicar la base o ‘concealer’ (corrector en inglés), aplica una ligera capa de amarillo. Después, aplica el corrector o la base de tu tonalidad. Ojeras verdes. Para las ojeras verdes, necesitarás un color anaranjado. Al igual que con las moradas, debes aplicarlo por toda la ojera, haciendo hincapié en la zona del lagrimal, que es donde más color oscuro se concentra. Después, sólo debes aplicar el corrector. Ojeras rojas. Las ojeras rojas no son tan comunes en la población. No obstante, queremos resaltar que para disimularlas, tienes que aplicar color verde. No lo hemos mencionado antes, pero debes difuminar bien el color con tu piel.

Para todas ellas, se necesita un buen corrector.

«Technic Cosmetics Peach Perfector Lowlighter Liquid Concealer te ayudará a lograr una piel perfecta y luminosa. Puedes aplicarlo en el área alrededor de los ojos, alrededor de la boca y la nariz, ayudándote con un cepillo corrector. Apto para veganos. Apto para vegetarianos».

Los comentarios son realmente los que marcan una diferencia: «Me encanta, espero que no lo descataloguen, quiero reponerlo, pero siempre está agotado. Va genial para pieles secas y maduras, en verano lo puedo usar solo, en invierno lo uso como precolector». o: «Tenía ganas de probar este corrector y me ha sorprendido bastante, se ha convertido en uno de mis favoritos, me lo echo solo, sin otro encima ya que se funda muy bien con mi color de piel y no lo necesito».

Ese 1,99 euros que invertiremos en este corrector es el detalle que estábamos esperando.