Tezanos retrata el empobrecimiento de los españoles: 249.000 hogares viven con menos de 1.100 euros al mes

Alimentos, recibos de la luz, hipotecas, seguros… Pocas, por no decir ninguna, son las cosas que no se han encarecido en los últimos meses. Esta espiral inflacionista, sumada al escaso impacto que están teniendo las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez en los bolsillos de los españoles, hace cada vez más difícil llegar a fin de mes. Y ya, ni el propio Tezanos puede disimularlo: 249.000 hogares viven con menos de 1.100 euros al mes, según los datos del último barómetro del CIS.

Unos ingresos que dificultan cuestiones cotidianas como pagar los recibos o ir a la compra. El propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirmaba que el gasto medio en alimentación se sitúa entre el 20% y 21% en las familias de menores ingresos, por lo que el Ejecutivo «tomará las medidas que considere oportunas», dado que, a la luz de los datos, las que ha tomado no están aliviando la carga económica de los hogares.

A pesar del ajuste realizado en los gastos, los resultados de una encuesta muestran que el 21% de los hogares españoles -casi 4 millones- reconoce no haber abonado a tiempo alguna de sus facturas energéticas durante los últimos 12 meses. Así se desprende del Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, que muestra que la principal razón es, en la mayoría de los casos, no haber tenido en ese momento el suficiente dinero para hacer frente a dicho pago (48%). Estas cifras podrían incrementarse en los próximos meses, ya que el 28% prevé que, si sigue aumentando el precio de la energía, no podrá pagar las facturas correspondientes a esta partida.

La pobreza energética implica que los hogares carecen de recursos suficientes para satisfacer las necesidades energéticas domésticas -como electricidad, gas o calefacción- debido al bajo nivel de recursos, el coste de los suministros o la baja eficiencia energética de la vivienda. En España el problema se ha agravado, ya que los precios de la energía han aumentado con gran intensidad, al mismo tiempo que muchas personas han perdido su empleo y han visto caer sus ingresos familiares tras la crisis del Covid-19.

No llegan a fin de mes

El 19% de los hogares asegura que le resulta «difícil» llegar a fin de mes, lo que les obliga a utilizar sus ahorros o solicitar préstamos para poder cubrir todos sus gastos, según se desprende del Índice de Confianza del Consumidor elaborado por el CIS. El indicador también señala que un 5,9% de los hogares -lo que supone más de un millón- «han tenido que contraer deudas» para hacer frente a sus facturas.

De las 2.748 entrevistas realizadas entre el 23 y el 30 de noviembre, un 13,1% de los españoles consultados afirmó que la situación económica que «mejor describe» la circunstancia que vive su hogar es que «le resulta difícil llegar a final de mes, por lo que han tenido que echar mano de sus ahorros», mientras que un 5,9% abraza la primera parte de la oración y añade que «han tenido que contraer deudas». Una circunstancia que, teniendo en cuenta los 18,7 millones de hogares que hay en España -según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)- afecta concretamente a 1,1 millones de hogares.

Según el barómetro, que tiene un nivel de confianza del 95,5% y un error de muestreo del 1,9%, hasta un 33,3% de los hogares llega «justo» a fin de mes, por lo que más de la mitad de los españoles (51,3%) es incapaz de ahorrar en la coyuntura actual. En la otra cara de la moneda, el 38,1% de los encuestados por el CIS dice ahorrar «un poco» de dinero a fin de mes, mientras que un 8,2% dejaría sin gastar «bastante».