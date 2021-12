¿Piensas en cambiar algunos detalles de tu salón pero crees que el presupuesto será demasiado alto? ¿Estás deseando incorporar un nuevo sofá o sillón en casa? ¿O quizá una una nueva mesa para reunir a todos tus seres queridos? Sea como sea, tener una casa con estilo no es demasiado caro si escoges a Ikea. La tienda de origen sueco es una de las mejores opciones para renovar todo tu hogar sin tener que gastar demasiado dinero. Además, sus artículos suelen ser duraderos y con un diseño espectacular.

¿Quieres saber cómo puedes cambiar tu salón por un precio irresistible gracias a Ikea? Te contamos a continuación cómo hacerlo. ¡No te lo pierdas si quieres darle un toque más lujoso a tu hogar!

El artículo de Ikea que te ayudará a cambiar tu hogar

A pesar de que son muchos los artículos de Ikea que merecen la pena, hoy te recomendamos uno que, además de decorar tu hogar, te será realmente útil. Se trata del sillón NOLMYRA, una estupenda opción para colocarla en cualquier rincón de tu hogar. Ya sea al lado de la mesa o en una esquina junto a una lámpara. Este sillón tiene cabida en cualquier parte, sin duda alguna.

Además, es un sillón muy ligero, por lo que no te costará casi nada moverlo. Podrás reorganizar tu salón siempre que lo necesites. El hecho de que pese tan poco, además, te permitirá retirarlo siempre que lo necesites a la hora de realizar una limpieza.

Está fabricado con láminas de abedul, barniz acrílico incoloro, acero y revestimiento de poliéster en polvo. Se recomienda limpiar con una aspiradora, un paño húmedo o con un paño en seco.

El montaje de este sillón es, además, muy sencillo, por lo que no tendrás que preocuparte por nada. Sigue las instrucciones y tendrás montado tu nuevo sofá en muy poco tiempo.

Pero lo mejor de todo es que es un sillón muy económico, tan solo cuesta 39 euros, por lo que no tendrás excusas para no comprarlo si realmente lo quieres. Además, su estilo es bastante neutro, por lo que no importa qué tipo de decoración tienes en tu hogar, este sillón encajará a la perfección.

Además de para el salón, este sillón es una opción ideal para la habitación, para el despacho e incluso para formar parte de un rincón de lectura en el que podrás relajarte después de una semana intensa de trabajo o estudio, ¿no crees?

Así que si estás buscando un sillón de este estilo, el que se encuentra disponible en Ikea es una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado actual, tanto por diseño como por calidad y por precio, ¡no encontrarás nada tan económico y tan versátil en tiendas de decoración! Eso sí, al ser un producto muy deseado, es posible que se agote rápido, así que no te lo pienses más si realmente lo quieres en tu hogar.