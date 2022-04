Telefónica considera que ya no tiene sentido que se considere a la compañía «operador dominante en varias áreas», con las consecuentes obligaciones que esto acarrea, dado que cuando se cierre la fusión entre Orange y MásMóvil existirán operadores que serán líderes en algunos segmentos.

«Desde el punto de vista regulatorio, ya no tendrá sentido considerar a Telefónica como operador dominante en varias áreas, porque en clientes de banda ancha fija y clientes móviles, la nueva ‘joint venture'(de Orange y MásMóvil) será mayor», aseguró durante la Junta de Accionistas el consejero delegado de Telefónica, Angel Vilá.

No obstante, Telefónica seguirá siendo líder en rentabilidad, ha apostillado Vilá, cuyo nombramiento ha sido ratificado en la Junta de Accionistas de hoy. Telefónica se ha pronunciado así por primera vez públicamente sobre esta operación de fusión, que Vilá ve «positiva». La operación implica además «valoraciones altas para los activos» de Orange y MásMóvil, lo que refleja que estos tienen un «mayor valor implícito» que lo que se refleja en el mercado.

Aunque la aprobación regulatoria se pueda dilatar hasta 2023, Vilá espera «a partir de ahora» un nivel «racional» de competencia en el mercado, ya que confía en que la nueva ‘joint venture’ busque una posición sostenible en el mercado. Esta operación supondrá una «mayor racionalidad en el mercado mayorista», en el que Telefónica mantiene un contrato a largo plazo con MásMóvil tanto en fibra como operador móvil virtual.

Dicho esto, el consejero delegado ha considerado que «hay algo incorrecto» en la política de competencia, en particular en lo que atañe a la definición de mercados relevantes, al referirse por ejemplo a la televisión de pago, en la que a Telefónica se le considera operador dominante, cuando, a juicio de Vilá, no lo es.

En España, se considera, según datos oficiales, que hay más de 6 millones de clientes de televisión de pago, de los que más de 3 son de Telefónica, ha explicado. Sin embargo, la realidad -ha añadido- es que hay otros 8 millones de clientes adicionales en las plataformas de televisión por ‘streaming’.

Esto quiere decir que este mercado tiene 15 millones de clientes, no 6, lo cual implica que Telefónica ya no sería dominante en este segmento, ha apuntado su consejero delgado en la Junta de Accionistas, en la que se ha registrado un 58 % de asistencia y en la que se han aprobado todos los asuntos por una mayoría que no ha trascendido aún.