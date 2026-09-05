El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha recibido este viernes al presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, el cual se ha desplazado hasta la ciudad autónoma para trasladar personalmente su apoyo a los ceutíes «en estos momentos especialmente difíciles» y reafirmar «el compromiso permanente» con su población.

Durante el encuentro mantenido en el Palacio de la Asamblea, ambos han destacado la «sólida vinculación» de Telefónica con Ceuta, así como la importancia estratégica que tienen las telecomunicaciones y la conectividad para su desarrollo económico y social, competitividad y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Apuesta por la economía digital en Ceuta

La visita de Ochoa supone, además, una muestra del respaldo de una de las principales compañías españolas a Ceuta y de su voluntad de continuar contribuyendo a que la ciudad disponga de buenas infraestructuras.

«Llevamos décadas apostando por Ceuta y hemos venido a reforzar ese compromiso. La ciudad tiene hoy una conectividad de primer nivel, con fibra y cobertura 5G, y vamos a seguir trabajando para que siga siendo así y para que Telefónica ofrezca el mejor acceso de sus ciudadanos a las tecnologías digitales», ha afirmado Ochoa.

Por su parte, el líder de la ciudad norteafricana ha saludado la implicación de Telefónica con Ceuta y el gesto realizado desde la dirección de la firma.

«Quiero agradecer a Telefónica su implicación, compromiso y apuesta por Ceuta, especialmente en un momento tan excepcional como el actual. Hablamos de una de las grandes compañías españolas, cuya presencia y colaboración han situado a nuestra ciudad a la vanguardia en un ámbito tan estratégico como las comunicaciones y la conectividad», ha expresado Vivas.

«Su contribución ha sido fundamental para mejorar la calidad de vida de los ceutíes e impulsar nuestro desarrollo económico y tecnológico», ha añadido.