Adiós a un icono de la Gran Vía madrileña: Telefónica vende su histórica sede por 200 millones

Telefónica ha cerrado la venta de su histórica sede del número 28 de la Gran Vía de Madrid al empresario inmobiliario Tomás Olivo por 200 millones de euros. La operación se ha escriturado esta semana, después del acuerdo alcanzado entre ambas partes en mayo, y supone la salida del patrimonio de la teleco de uno de los edificios más estrechamente vinculados a sus cien años de historia.

La desinversión forma parte del cambio de rumbo impulsado por Marc Murtra, con el que Telefónica busca reducir costes y deuda antes de abordar una nueva etapa de crecimiento.

Si bien, la compañía apuntaba más alto al precio de venta y en sus primeros intentos tenía como objetivo alcanzar 300 millones de euros. Algo que finalmente no ha pasado y que posiblemente haya sido cuestión del tiempo. En este sentido la compañía había puesto el inmueble en venta a finales de 2025 con Rothschild como asesor.

Interesados en el inmueble

Durante el proceso aparecieron interesados como Bain Capital junto a Drago Capital, Prime Investors Capital, los hermanos Rafael y Borja Ardid, Terralpa y Generali.

Sin embargo, la protección patrimonial del edificio complicó la operación ya que el Ayuntamiento de Madrid no tenía intención de modificar su actual uso dotacional de infraestructuras privado y cultural para permitir cualquier uso terciario, una limitación que ha reducido el atractivo del activo y ha provocado que varias propuestas perdieran valor.

Olivo mantuvo las negociaciones en paralelo y ha terminado por presentar la oferta ganadora. El acuerdo sufrió posteriormente diferencias sobre la parte fija y variable de la transacción. Finalmente, las partes han pactado una fórmula de reparto vinculada a la evolución del nuevo proyecto, aunque no han trascendido más detalles económicos.

El inmueble tiene un importante peso en la historia de las telecomunicaciones españolas y en la propia historia de Madrid. Construido entre 1926 y 1929, fue el primer gran cuartel general de Telefónica y desde allí partía el primer cableado telefónico de Madrid.

El edificio fue diseñado por el arquitecto Ignacio Cárdenas por encargo de ITT, entonces accionista del operador, bajo la influencia de los primeros rascacielos modernos de Nueva York. Además, se ha convertido en el edificio más alto de España hasta la construcción del Edificio España en 1953.

Gran Vía 28 mantuvo durante décadas su condición de sede de Telefónica y en 2006, el operador trasladó su centro corporativo a Distrito Telefónica, un campus de 200.000 metros cuadrados situado en Las Tablas. Actualmente, el histórico inmueble conserva espacios expositivos y dependencias de Fundación Telefónica, entre otros usos.