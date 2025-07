Te la están colando: así debe compensarte tu empresa por un festivo trabajado, según el Ministerio de Trabajo

¿Has trabajado en festivo alguna vez y te lo han contado como un día más? Pues debes estar atento, porque no sólo no es legal tratarlo como una jornada ordinaria, sino que tu empresa podría estar incumpliendo una norma bastante clara. El Ministerio de Trabajo ha vuelto a poner el foco en un tema que afecta a miles de personas en España: qué pasa cuando te toca trabajar en festivo. Y lo cierto es que la ley lo deja muy claro.

Trabajar en días señalados del calendario, que aparecen en el Estatuto de los Trabajadores considera festivos, debe ser una excepción justificada. No se puede asumir que es normal o que entra dentro de lo habitual, aunque tu empresa lo haga de forma habitual. Si tu jefe te incluye en un turno de festivo sin darte nada a cambio, algo falla. Y, según el Ministerio, no es una simple irregularidad: es una infracción grave. Lo que muchos desconocen es que el trabajo en festivo no solo tiene que estar pactado previamente o responder a una necesidad organizativa demostrable. Además, la empresa está obligada a compensarte tal y como te explicamos a continuación, al detalle.

Así debe compensarte tu empresa por un festivo trabajado

El artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores establece claramente que cada año deben reconocerse catorce días festivos: once a nivel nacional, uno autonómico y dos locales. Esto convierte el trabajo durante esos días en una excepción, no en algo que deba normalizarse. Según el Ministerio de Trabajo, para que una empresa pueda programar turnos en festivo, debe existir una causa organizativa real o un acuerdo explícito en el contrato o en el convenio colectivo. Es decir, no se puede hacer de forma arbitraria ni unilateral.

Esta advertencia cobra especial relevancia en sectores donde el trabajo en festivo ha sido tradicionalmente aceptado como rutina: hostelería, comercio, sanidad, seguridad, transporte o prensa. Pero incluso en estos casos, no vale cualquier excusa. La empresa debe poder justificar por qué es necesario ese turno y, además, documentarlo de forma clara. De lo contrario, se arriesga a sanciones importantes.

Compensación obligatoria: descanso o dinero (o ambos)

Cuando una persona trabaja en festivo, la jornada no puede tratarse como una ordinaria, ni en el horario ni en la retribución. La normativa ofrece dos opciones principales de compensación: un día libre equivalente o una retribución adicional. En muchos convenios se ha optado por una fórmula mixta que combina ambas: un plus económico por acudir en festivo y un descanso posterior para recuperar el tiempo perdido.

Sin embargo, si no hay acuerdo expreso que contemple esas dos vías, el descanso compensatorio se convierte en el mínimo legal indispensable. Esto significa que, como mínimo, tienes derecho a un día libre adicional por cada festivo trabajado. No hacerlo así supone una infracción que puede salirle cara a la empresa: la Inspección de Trabajo considera que se trata de una infracción grave, con multas que oscilan entre 751 y 7.500 euros. Y si hay reincidencia, las sanciones pueden ser aún mayores.

¿Y si no me compensan?

Si has trabajado en festivo y tu empresa no te ha dado ningún día libre ni ha pagado ningún plus, tienes derecho a reclamar. El Ministerio de Trabajo recuerda que el trabajador puede recurrir a la vía judicial para exigir la compensación correspondiente. Tanto el descanso como el dinero que no se haya abonado pueden reclamarse, y además no prescribe de forma inmediata, por lo que es posible actuar incluso pasado un tiempo.

En estos casos, es importante conservar cualquier tipo de prueba: cuadrantes de turnos, correos, mensajes o nóminas. Todo puede servir para acreditar que efectivamente se ha trabajado en un día festivo y que no se ha compensado como exige la ley. La justicia suele dar la razón al trabajador cuando se demuestra que se han vulnerado sus derechos.

Lo que debes hacer si te hacen trabajar en festivo

En el caso de que tu empresa te obligue a trabajar en días festivos, lo primero que debes hacer es revisar tu contrato y el convenio colectivo que se aplica en tu empresa. Ahí debería especificarse cómo se regula el trabajo en festivos y cuál es la compensación prevista. Si no aparece nada o si tu empresa lo ignora sistemáticamente, tienes derecho a reclamarlo internamente o acudir a Inspección de Trabajo. También puedes pedir asesoramiento a un sindicato o acudir directamente a un abogado laboralista.

Recuerda que la ley está de tu parte. Trabajar en festivo no es algo que deba asumirse como normal ni mucho menos gratuito. Es un derecho regulado por el Estatuto de los Trabajadores, reforzado por el criterio del Ministerio de Trabajo, y defendido en los tribunales. Si lo has vivido y te han querido colar que era lo habitual, ahora ya sabes que no. Y puedes actuar en consecuencia.