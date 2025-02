El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a que los principales accionistas de Talgo agrupados en el holding Pegaso -el fondo Trilantic y las familias Oriol y Abelló- puedan acceder al expediente secreto por el que el Gobierno vetó la OPA del consorcio húngaro Ganz Mavag el año pasado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha negado hasta ahora a hacer público dicho expediente alegando razones de «seguridad nacional».

El Supremo abre esta posibilidad en un auto de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el que tumba un recurso de la Abogacía del Estado en el que alegaba que Pegaso carece de legitimación activa para solicitar ese expediente, ya que éste se refiere a Ganz Mavag y no a los accionistas de Talgo.

Sin embargo, el Alto Tribunal da un rapapolvo al abogado del Estado: «La Sala considera que la solicitud de inadmisión del recurso formulada por el abogado del Estado no puede prosperar, precisamente en aplicación del artículo 51 LJCA [Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa] que invoca dicha parte».

«El abogado del Estado no deja de reconocer el interés de la parte recurrente, accionista de Talgo, en la aceptación de una concreta oferta de adquisición de acciones que le reportaría un beneficio económico, lo que ya apunta en dirección a la existencia de un interés legítimo de la parte recurrente», añade.

A juicio de la Sala del Supremo, la falta de legitimación «habrá de constar de una manera clara y patente, que no exija ningún esfuerzo dialéctico y sin posibilidad de error ni incertidumbre alguna, y ello no es así en este caso». «La Sala no aprecia que, como requiere el mencionado precepto legal, conste en este caso «de modo inequívoco y manifiesto» la falta de legitimación del recurrente», concluye el auto.

Por ello, rechaza las pretensiones del abogado del Estado y admite el recurso de Pegaso. Ahora bien, por un defecto de forma -Pegaso no recurrió el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de agosto de 2024 que califica como «reservado» parte de ese expediente-, concede a estos accionistas de Talgo 30 días para presentar dicho recurso. Una vez que lo haga, el Supremo examinará el expediente completo sobre la OPA frustrada a Talgo y decidirá si procede dar acceso al mismo a Pegaso.

Veto político

Como informó OKDIARIO desde el primer momento, el Gobierno vetó la OPA húngara sobre Talgo exclusivamente por razones políticas: “Son del país de Orbán. No podemos hacer negocios con ellos, porque son la ultraderecha, son lo mismo que Vox”, según fuentes del PSOE. Para justificarlo, aludió a una posible conexión del consorcio húngaro con Rusia, pese a que este país ya cuenta con la tecnología de Talgo por culpa de José Luis Rodríguez Zapatero.

En todo caso, el Consejo de Ministros declaró reservados los documentos en que se basaba el veto, entre ellos la propia decisión del Gobierno y los informes de la Junta de Inversiones Exteriores y del Consejo de Seguridad Nacional que debieron servir de base a la resolución del Ejecutivo.

Pegaso solicita el acceso a estos documentos para poder impugnar la decisión del Gobierno y, en consecuencia, que la OPA húngara pueda seguir adelante. Cabe recordar que aquella oferta pagaba 5 euros en efectivo por acción de Talgo y que se dirigía al 100% del capital. Asimismo, Ganz Mavag proporcionaba a la empresa española la capacidad industrial adicional que necesita para atender sus pedidos y presentarse a nuevos concursos.

Como es sabido, la semana pasada el Gobierno vetó otra posible OPA sobre Talgo, de la polaca Pesa, y precipitó una oferta de Sidenor y el Gobierno vasco sobre el 30% del capital perteneciente a Trilantic, para no tener que lanzar una OPA. Ello excluye a el resto de accionistas de la compañía, incluyendo los socios del fondo en Pegaso.

Además, sólo ofrece 4,15 euros fijos (puede llegar a 5 con un variable en función del cumplimiento de ciertos objetivos de beneficios). Por si fuera poco, tampoco proporciona esa necesaria capacidad adicional a Talgo.