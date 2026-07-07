SpaceX se ha incorporado este martes al índice Nasdaq-100 antes de la apertura del mercado. Sin embargo, el estreno en el selectivo tecnológico ha venido acompañado de una fuerte recogida de beneficios y las acciones caen cerca de un 6% en los primeros compases de la sesión, después de la revalorización acumulada desde su salida a bolsa.

Concretamente, SpaceX comenzó a cotizar en el Nasdaq el pasado 12 de junio, marcando un primer precio de 150 dólares, un 11,1% por encima de los 135 dólares fijados en su oferta.

Ayer los títulos de la compañía fundada y dirigida por Elon Musk cotizaban este lunes ligeramente por encima de 162 dólares, lo que supone una revalorización del 20% respecto del precio fijado en la OPV.

Sin embargo, la incorporación al Nasdaq-100 no ha servido para impulsar la cotización en el corto plazo. En su primera jornada formando parte del índice tecnológico, las acciones caían hasta los 151,89 dólares, lo que supone un descenso de 8,53 dólares, equivalente a un 5,32%, en un movimiento que refleja la recogida de beneficios por parte de los inversores tras el fuerte repunte registrado desde la salida a bolsa.

Consecuencias de entrar en los ‘100’

No obstante, entre los aspectos más llamativos de esta incorporación está la modificación de los límites del índice para facilitar su entrada en el selectivo.

Una de las principales consecuencias de entrar en el Nasdaq 100 es la llegada de capital de los fondos de gestión pasiva, que tienen que comprar las acciones para seguir replicando al índice. En este caso, se estima que la entrada puede suponer compras de entre 4.000 y 6.000 millones de dólares.

Finalmente las compras pasivas no serán tan elevadas porque su entrada en el S&P 500 se retrasará. Además, hay que tener en cuenta que aunque SpaceX tenga un valor de mercado de más de dos billones, un porcentaje muy reducido de la compañía está disponible para comprar y vender en bolsa.

Por ello, a efectos prácticos y dado que el Nasdaq 100 ahora ajusta por capital flotante (lo multiplica por 3) a aquellas que tengan menos de un 33% de sus acciones disponibles para comprar y vender en bolsa, SpaceX tendrá un peso estimado en el Nasdaq 100 de alrededor del 0,75%.

Eso sí, a medida que se vayan liberando las restricciones de ventas de acciones, su peso en el índice irá aumentando y puede llegar un momento en el que su peso se calculará en función de su capitalización bursátil total.