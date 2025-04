Sorpresa en Mercadona: el maquillaje viral que todas queremos y que pone a temblar a las marcas de lujo

¿Quién dijo que es necesario gastar un dineral en maquillaje cuando Mercadona acaba de lanzar una joya que vale menos de lo que cuesta un desayuno fuera de casa? Así, sin avisar y como quien no quiere la cosa, la cadena valenciana ha revolucionado los neceseres con un producto que parece sacado de una boutique de lujo, pero con su sello Deliplus. Hablamos de las nuevas paletas de rostro Total Face Dahlia, que se están convirtiendo en virales por una razón más que obvia: ofrecen cinco productos en uno por solo 6,50 euros.

Lo mejor de todo no es sólo el precio (que ya es de por sí, destacable), sino lo práctico, bonito y funcional que es este nuevo formato. Un packaging compacto, con diseño en tonos pastel, decorado con una flor y con cinco pisos que se apilan: uno para contorno, otro para iluminador en crema, un blush también en crema y dos dúos de sombras. Todo listo para llevar en el bolso, en la maleta o simplemente para ahorrar espacio y tiempo en casa. Es de esos productos que te hacen preguntarte por qué nadie lo inventó antes. Y como era de esperar, esta novedad pertenece a una colección limitada que está volando de las estanterías. Se llama Dahlia y ya hay quien está haciendo acopio como si no hubiera un mañana. Porque cuando Mercadona saca algo así, ya sabemos lo que pasa: se convierte en viral en redes sociales y a las pocas horas ya no queda.

El maquillaje de Mercadona que está arrasando

El nuevo maquillaje viral que ya arrasa en todos los Mercadona, se presenta además en dos versiones disponibles. Por un lado el Dream Dahlia 01, en tonos rosados y fríos, por lo que es perfecto para pieles claras o para quienes buscan un acabado más dulce y romántico; y luego está Honey Dahlia 02, con tonos cálidos y dorados, ideal para morenas o para quienes adoran ese look bronceado de verano eterno.

Ambas versiones tienen exactamente lo mismo: un contorno en crema (ni demasiado gris ni anaranjado, perfecto para esculpir sin parecer que vas disfrazada), un iluminador cremoso que deja un brillo natural sin partículas gruesas, un colorete en crema con pigmento de sombra (ojo, se necesita muy poquito), y dos compartimentos más, cada uno con un dúo de sombras que combinan entre sí para lograr desde un maquillaje rápido para el día a un ahumado más potente para la noche. Todo, en textura cremosa, fácil de difuminar con los dedos o una brochita, y con una duración sorprendente.

El mejor producto a un precio que nadie se puede creer

Que levante la mano quien no se haya gastado más de 30 euros en un sólo iluminador o colorete. Y ahora llega Mercadona, se planta con esta paleta Total Face Dahlia, y nos lo da todo por solo 6,50 euros. No es de extrañar que las redes estén ardiendo. TikTok, Instagram y YouTube están llenos de vídeos de gente probándola, alucinando con la pigmentación, con la textura y, sobre todo, con lo fácil que es de usar.

Muchos la comparan directamente con productos de marcas de lujo, pero sin tener la necesidad de gastar lo que suelen gastar este tipo de cosméticos. Porque sí, hay paletas que cuestan cinco o seis veces más, que vienen con los mismos tonos (o parecidos), y que al final terminan olvidadas en el cajón porque no resultan prácticas para el día a día.

Parte de la colección Dahlia de Mercadona

Lo mejor es que esta paleta Total Face Dahlia no ha llegado sola. Se presenta como parte de una colección especial que ya está arrasando. Bajo el nombre Dahlia, Mercadona ha lanzado también unos labiales cremosos, con colores intensos, textura fundente y larga duración que además van a adornados en su envase con un bonito charm. Y quienes los han probado coinciden: son de lo mejor que ha sacado la marca en mucho tiempo.

Entre la paleta y los labiales, está claro que esta colección está pensada para quienes buscan algo bonito, eficaz, accesible y rápido de aplicar. Es ese tipo de maquillaje que te resuelve una mañana con prisas o una escapada de fin de semana sin necesidad de cargar con medio tocador.

Como todos los productos de colección limitada de Mercadona, esta paleta Total Face Dahlia estará disponible sólo durante un tiempo (y solo en tiendas físicas, ya que si miras en la web verás que no tienen el producto disponible). Así que si te ha picado la curiosidad, lo mejor es que te acerques cuanto antes, no vaya a ser que cuando te decidas sea demasiado tarde y ya no se encuentre por ninguna parte. Estamos hablando sin duda, del maquillaje del momento.