La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) ha denunciado que las compensaciones por costes indirectos de CO2 destinadas a la siderurgia española en 2026 presentan un déficit de 43 millones de euros, ha informado la patronal.

En concreto, la asociación ha advertido de que la asignación propuesta de 157 millones de euros queda un 27% por debajo de los 200 millones de euros que la patronal considera necesarios para que el sector mantenga su capacidad competitiva frente a otros países europeos.

Así, considera que que esta diferencia «limita la capacidad de las empresas para afrontar unos costes energéticos cada vez más elevados», agravando la desventaja de la industria española respecto a sus competidores del entorno europeo, donde «la mayoría de las ayudas cubren el 100%, mientras que las empresas españolas deben asumir una parte mayor de unos costes que condicionan sus decisiones de producción e inversión».

A este respecto, la patronal siderúrgica recuerda que esta situación se produce en un escenario de fuerte presión por la escalada de los precios de la energía en el contexto bélico actual.

El gas podría alcanzar los 90 euros

En concreto, el futuro del gas TTF para noviembre alcanza los 88,90 euros por megavatio hora (MWh), un 146% superior a la media de 2025, mientras que el precio mayorista de la electricidad en España se sitúa en 215,11 euros/MWh según OMIE, multiplicando por más de tres la media del año pasado.

Por ello, la directora general de Unesid, Carola Hermoso, ha alertado de que las empresas siderúrgicas españolas «no pueden competir en igualdad de condiciones si soportan unos costes energéticos elevados y, además, reciben unas compensaciones inferiores a las de sus competidores europeos».

«No pedimos un trato de favor, sino que las ayudas cumplan su objetivo y permitan mantener la actividad industrial en España», añadió al respecto.

Las compensaciones por costes indirectos de CO2 buscan mitigar el impacto del precio de los derechos de emisión sobre la factura eléctrica y evitar que las empresas expuestas a la competencia internacional delocalicen su producción fuera de Europa.

En este sentido, la patronal calcula de forma provisional que el sobrecoste energético para la siderurgia entre marzo y diciembre de este año se sitúa en torno a los 658 millones de euros, a los que se suman los elevados costes de los servicios de ajuste del sistema eléctrico.

Urgencia para adoptar medidas

Frente a esta coyuntura, la directora general de Unesid reafirmó la necesidad de adoptar medidas urgentes y de calado que «alivien la presión inmediata, pero también una política energética e industrial que garantice estabilidad y previsibilidad».

«Si queremos mantener la producción y la inversión en España, tenemos que evitar que nuestras empresas compitan con una desventaja de partida frente a otras instalaciones europeas», dijo.

Entre las principales demandas planteadas por Unesid destacan el refuerzo de las compensaciones por costes indirectos de CO2, una planificación presupuestaria que proporcione certidumbre en los próximos ejercicios y medidas estructurales como la consolidación de la rebaja de los peajes eléctricos para los consumidores electrointensivos.