Si ves esto en tu cuenta ten mucho cuidado: la última alerta del Banco de España

El Banco de España ofrece en su página web información muy interesante sobre cómo actuar con diversos aspectos o situaciones que se relacionan con las cuentas bancarias o dinero en efectivo de los ciudadanos, en muchos casos incluyendo consejos o alertas para detectar estafas o movimientos sospechosos. Te contamos los consejos del Banco de España si ves cargos no autorizados en tu cuenta bancaria y que así puedas actuar de forma efectiva para recuperar tu dinero.

Hay que destacar que no siempre que se ve un cargo no autorizado en la cuenta se trata de una estafa, ya que podría ser una compra que no se ejecutó pero el sistema si la materializó, o bien un cobro que se hizo por duplicado, entre otros.

Estos son los consejos del Banco de España si ves cargos no autorizados en tu cuenta

Lo primero que hay que hacer en caso de detectar un movimiento no autorizado en la cuenta bancaria es notificárselo al banco en el que tienes dicha cuenta. La entidad tendrá que demostrar que la operación fue autentificada, registrada y contabilizada, comprobando además que no se vio alterada por un fallo técnico o de cualquier otro tipo. En tu reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente del banco debes aportar la documentación que pudieras tener, por ejemplo un ticket que confirme que la operación fue fallida o el ticket de compra con la cantidad correcta para demostrar que se ha duplicado. Es posible que durante el proceso recibas un abono provisional de la cantidad reclamada, algo que el banco debe comunicarte para dejar claro que es un abono interino. Si al finalizar el proceso el cargo fuera correcto, te retirarían esa cantidad, y si fuera un error se te dejaría ingresado en la cuenta. En el caso de cargos por duplicado, tienes un plazo de 13 meses para reclamar el cargo, fecha a contar desde el día en el que se realizó el abono. En este caso no realizan abono por adelantado, una vez finalicen las comprobaciones, si son a tu favor se te reembolsará la cantidad correspondiente cuanto antes.

Como consejo final, el Banco de España recomienda revisar las cuentas y tarjetas con frecuencia para comprobar si hay algún cargo no autorizado y poder gestionarlo cuanto antes. Además, hay que tener también mucho cuidado con a qué empresas se ceden los datos de cuentas y tarjetas, especialmente cuando los pagos se realizan online.