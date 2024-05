Si nunca has trabajado y reúnes ciertas características, las Administraciones Públicas disponen de diversas ayudas para apoyarte en tu situación económica. Como indica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en su sitio web, «para ser beneficiario de la prestación contributiva por desempleo, es necesario haber cotizado al menos 360 días en los últimos seis años al desempleo». No obstante, hay excepciones.

El SEPE señala que «existen ciertas circunstancias bajo las cuales los trabajadores pueden acceder a un subsidio por desempleo, incluso si no han tenido empleo previo en España, siempre y cuando cumplan con determinados requisitos».

En concreto, las características que hay que cumplir para recibir ayudas si no has trabajado son las siguientes:

Ser una persona liberada de prisión : Las personas que hayan estado en la cárcel durante 6 meses o más pueden acceder a la ayuda del SEPE. Esta subvención está pensada para poder ayudar a aquellas personas que tienen problemas para reincorporarse al mercado laboral.

: Las personas que hayan estado en la cárcel durante 6 meses o más pueden acceder a la ayuda del SEPE. Esta subvención está pensada para poder ayudar a aquellas personas que tienen problemas para reincorporarse al mercado laboral. Ser emigrante que regresa a España : La prestación está destinada a aquellos que son españoles, pero que vivían en el extranjero y han regresado a España. Estas personas, por su situación, no tienen derecho a paro.

: La prestación está destinada a aquellos que son españoles, pero que vivían en el extranjero y han regresado a España. Estas personas, por su situación, no tienen derecho a paro. Perder una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez por mejoría de su estado de salud

Además, para solicitar estos subsidios, los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos por el SEPE, como firmar un acuerdo de actividad, aceptar las ofertas de empleo adecuadas y participar en las actividades de formación requeridas.

Ayudas si no has trabajado

Además del SEPE, la Seguridad Social ofrece dos tipos de ayudas para personas que no han cotizado y se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Una de ellas es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que asciende a 785,48 € al mes para una unidad de convivencia compuesta por un adulto y un menor o dos adultos. Esta prestación es de duración indefinida, siempre y cuando los beneficiarios continúen cumpliendo con los requisitos y obligaciones establecidos.

Otra opción dentro de las ayudas de la Seguridad Social si no has trabajado es la pensión no contributiva por jubilación. Esta pensión tiene como objetivo asegurar unos ingresos mínimos y brindar asistencia médica y farmacéutica gratuita. En 2024, el monto de las pensiones no contributivas se ha elevado a 7.250,60 euros anuales, es decir, 517,90 euros al mes en 14 pagas.

Las personas que nunca han trabajado pueden enfrentar una serie de desafíos y dificultades en su vida diaria. Uno de los problemas más comunes es la falta de experiencia laboral, lo que puede dificultar su capacidad para encontrar empleo. La falta de historial laboral también puede limitar su acceso a ciertos programas de asistencia social o beneficios, lo que podría empeorar su situación económica.

Además, estas personas pueden enfrentar obstáculos para acceder a servicios básicos como vivienda, atención médica y educación, especialmente si carecen de recursos financieros. La falta de ingresos regulares puede hacer que sea difícil cubrir sus necesidades básicas y mantener un nivel de vida adecuado.

Otro problema importante es el impacto en la autoestima y la salud mental. La falta de empleo puede generar sentimientos de inutilidad, aislamiento social y estrés financiero, lo que puede afectar negativamente su bienestar emocional.

Por ello, este tipo de ayudas son importantes para poder ayudar a las personas que nunca han trabajado a tener un nivel de vida digno mientras se encuentran buscando empleo.

Personas sin empleo y vulnerables

En general, en España hay 2.666.500 parados, según los últimos datos de desempleo publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social correspondientes al pasado mes de abril.

Sin embargo, de todos los contratos suscritos en abril, 708.186 fueron contratos temporales, un 13% más que en igual mes de 2023. En total, estos contratos representaron el 55,88% de la contratación total efectuada en el cuarto mes del ejercicio.

En los cuatro primeros meses del año se han realizado 4,7 millones de contratos, un 0,9% menos que en igual periodo de 2023. De ellos, 2,09 millones han sido contratos indefinidos, un 3,5% menos, mientras que 2,61 millones han sido temporales, lo que supone un 1,2% más que en el mismo periodo del año pasado.

Estas cifras muestran que muchos españoles se encuentran en una situación vulnerable al no disponer de un trabajo. Para solventar parcialmente los efectos de estas circunstancias, la Administración ofrece ayudas como las mencionadas anteriormente.

Además, España es el país de la Unión Europea con la tasa de pobreza infantil más alta, con un 27,8%, si se tiene en cuenta el dato más reciente de ingresos de 2021, según el informe España: pobreza infantil en medio de la abundancia, elaborado por Unicef basado en el Report Card 18 de su Oficina de Investigación.

El documento indica que, además, si se tiene en cuenta la privación material y la pobreza subjetiva, además de la pobreza monetaria, España si situaría entre las peores posiciones en pobreza infantil entre 2019 y 2021 de los países de alto ingreso.