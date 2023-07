Shakira y su interminable presunto fraude fiscal: un juez le abre otra causa por sus IRPF y Patrimonio de 2018

La cantante colombiana vuelve a la palestra y no por una pegadiza canción. Un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha abierto una segunda causa a Shakira a raíz de una querella de la Fiscalía ante un supuesto fraude fiscal a la Hacienda española por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Patrimonio (IP) correspondientes al ejercicio 2018.

Se trata de la segunda causa del fisco español contra la artista, pues aún tiene pendiente aclarar qué sucedió con los tributos que presuntamente dejó de ingresar correspondiente a los ejercicios de 2012 a 2014. De hecho, la ya no residente fiscal en España está citada para el próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona, por supuestamente haber defraudado hasta 14,5 millones de euros por esos tres ejercicios -más de 12 millones por el IRPF y más de 2 millones por el IP, reclamados, respectivamente; por la Abogacía del Estado y por la Generalidad-.

La clave: la residencia fiscal

Ambas causas se han iniciado por una querella interpuesta por la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona, según ha informado Efe este jueves a primera hora. En el caso de la segunda causa, según el Ministerio Público, la cantante ya vivía en Barcelona, junto a su expareja, el futbolista Gerard Piqué, aunque tributaba en el extranjero. Según Shakira, ella vivía en el archipiélago caribeño de Bahamas; pero según el fisco español, disponía de su residencia fiscal en España al pasar más de 183 días al año en territorio español. Un supuesto delito de fraude fiscal por el que la colombiana podría enfrentarse a 8 años y 2 meses de prisión -reclamado así por la Fiscalía- y hasta 23 millones de euros como sanción pecuniaria.

Respecto del primer supuesto fraude, la cantante calificó de «inaceptable» en un comunicado oficial la falta de respeto de «su seguridad jurídica». En su opinión, ésta «debe garantizarse a cualquier contribuyente». Shakira incluso apuntaló que la Hacienda española no respeta sus «derechos fundamentales», en referencia a una supuesta vulneración de sus derechos a la intimidad y a la presunción de inocencia. Para la cantante, no tenía sentido que España le reclamara la residencia fiscal pues los ingresos de fuente española le suponían en dichos ejercicios «tan solo el 2%» de sus ingresos mundiales. Para la cantante, la Hacienda española no tuvo «en absoluto en cuenta el modus vivendi de los artistas, cuya carrera se desarrolla a nivel internacional».

Más de 183 días en España

Respecto al segundo posible delito contra la Hacienda pública, no han trascendido aún las cantidades debidas por IRPF e IP respecto de 2018. En todo caso, según expertos fiscalistas apuntan a este digital, «se trata del ejercicio fiscal más lejano pero no prescrito -pues su obligación de declaración se trasladó al 2019, año en que supuestamente Shakira debería haber declarado dichos impuestos por considerar, según el fisco español, que su residencia fiscal era española y no en el extranjero-«.

De hecho, «aunque las islas Bahamas no se consideran un ‘régimen fiscal perjudicial’ -lo que antes entendíamos como paraíso fiscal-» y por ello «no se incluye en la black list española», ello no obsta para que «el Reino de España pueda reclamar la residencia fiscal de la cantante por el requisito de haber residido más de 183 días durante el año natural». De hecho, «a efectos de la Hacienda española, se computan las ausencias esporádicas, salvo que acreditara su residencia fiscal en otro país que, hasta donde sabemos de lo que ha trascendido, no es el caso de Shakira».