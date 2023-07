En Estados Unidos hacen oficial quién es el novio de Shakira y no es Lewis Hamilton

Desde que Shakira y Piqué se separaron, la cantante colombiana ha sido relacionada con varios hombres. En los últimos meses se ha dado por hecho que tenía un romance con Hamilton, con quien fue vista en Miami y posteriormente en Barcelona. Sin embargo, en Estados Unidos se ha publicado una información que ha sorprendido a todos en las últimas horas, pues aseguran que la artista está iniciando una relación con la estrella de los Miami Heat Jimmy Butler.

El medio US Weekly va más allá y aporta más detalles del sonado romance. «Jimmy Butler y Shakira están saliendo actualmente. Jimmy hace reír a Shakira y ella es feliz pasando tiempo con él», asegura el citado portal. Además, todo esto llega tras ser pillados en Londres cenando en el mismo restaurante, de ahí que los rumores volvieran a sonar con fuerza.

Jimmy Butler and Shakira are currently dating, per @usweekly.

“Jimmy makes Shakira smile, and she feels happy spending time with him.” pic.twitter.com/WLAiMQqyli

