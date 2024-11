El Real Decreto 933/2021 del nuevo registro de viajeros en el que los hoteles, agencias de viajes y campings van a tener que recabar más de 40 datos sobre cada persona que decida hospedarse o reservar un viaje va a entrar en funcionamiento el próximo 2 de diciembre. Sin embargo, desde el sector del turismo no se entiende que desde el ministerio de Marlaska no se haga una nueva prorroga de este registro de viajeros, ya que este método cuenta hasta con la oposición de la Comisión Europea.

Como ha explicado a OKDIARIO César Gutiérrez, presidente de Fetave: «Sabemos que la Comisión Europea fue muy crítica con este Real Decreto, cuando se lo enviaron antes de que fuera aprobado, y se pusieron muchas trabas desde Europa a que siguiera adelante. Sin embargo, el Gobierno no hizo absolutamente ni caso a lo que dijo la Comisión Europea y este Real Decreto salió exactamente igual que en su forma inicial».

Este registro de viajeros va a suponer una pérdida de competitividad del sector del turismo frente a Europa. «Este nuevo registro de viajeros va a causar una pérdida de competitividad, además de una desventaja frente a Europa» defiende Gutiérrez.

«También ha habido quejas a la Comisión Europea desde las asociaciones de agencias de viajes europeas porque todos los países vecinos están protestando, ya que consideran que el Gobierno español se está propasando», expone.

Una desventaja frente a Europa

«Vamos a entrar en desventaja competitiva con otros países europeos, porque ellos van a tener que hacer muchísima menos operativa a la hora de gestionar una reserva. Además, los turoperadores no quieran tener que hacer tanta burocracia y los viajeros no quieren que sus datos estén en una base de datos. Son muchos datos sensibles, que la propia normativa europea no permite que se recojan», afirma.

Además, se trata de una medida que incumple la normativa de Protección de Datos y que atenta contra la privacidad de las personas. «Se sabe que incumple la normativa, que es ilegal y que más tarde o más temprano… Cuando llegue a los juzgados, va a ser revocado por la Comisión Europea», asegura.

Sin reunión desde el 4 de octubre

«No se entiende que en dos meses, desde el 4 de octubre -que fue la última reunión-, se ha hecho un mutis por parte del Ministerio del Interior y no se haya querido hablar con los sectores afectados. Es incomprensible», explica.

«Han dado una patada hacia adelante y han decidido que va a salir sí o sí… sin contar con el sector, y teniendo en cuenta que el sector es un gran perjudicado. Sin embrago, otros grandes perjudicados también son los viajeros, porque son aquellos que van a ver mermados sus derechos sobre la protección de datos y la privacidad», expone.